Son Dakika... İstanbul'da sel felaketi! İmamoğlu son durumu açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul’un kuzey ilçelerindeki yoğun yağışla ilgili son durumu dair açıklamalarda bulunuyor.

İmamoğlu şunları kaydetti:

Şu an kapalı yolumuz ya da geçidimiz yoktur. Ayamama çok yüksek oradan kabarmış olsa da yoğun yağışı kaldırabilmiştir.

Kayaşehir ve Başakşehir'deki müdahalelerimiz devam ediyor. 10 vatandaşımız kurtarılmıştır. Çam Sakura Hastanesi'ne de müdahale ediyoruz.

Yarın öğlene kadar çok parçalı yağış geçişleri mümkün. Şu anki yağış beklenmemektedir.

Vatandaşlarımızın uyarıları dikkate almasından dolayı teşekkür ederiz.

Altyapı yatırımlarımıza en etkili şekilde devam edeceğiz. Geçmişten kalan bütün eksiklikler için çalışmalarımızın süreceğini, bu noktada yatırımların gecikmemesi için de işbirliğinin her noktada gerçekleşmesi gerektiğinin de altını çiziyorum.