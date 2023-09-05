Sel sularının bastığı Başakşehir’de AKP’li başkana tepki yağıyor. "Sınıfta kaldın"

Meteorolojinin İstanbul'u yoğun bir şekilde etkileyeceği uyarılarına rağmen yeterli hazırlıkları yapmayan ve vatandaşlarını mağdur durumda bırakan AKP'li Başakşehir belediyesi başkanı Yasin Kartoğlu'na tepki yağıyor.

Sel sularının bastığı Başakşehir’de AKP’li başkana tepki yağıyor. "Sınıfta kaldın"

Akşam saatlerinde etkili olacağı söylenen ve belirtildiği saatlerde de şehrin belirli bölgelerini etkisi altına alan yoğun yağış büyük bir şiddetle sürüyor. Özellikle Başakşehir'de pek çok binanın açık otoparklarını su basarken, otomobillerin sel sularıyla birlikte sürüklendiği görüldü. Vatandaşlar o anları kayıt altına aldı.

Kuvvetli yağışlardan en çok etkilenen ilçe Başakşehir oldu. Başakşehir metro istasyonu sular altında kalırken, ilçede yer alan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni de su bastı.

BAŞAKŞEHİR’DE VATANDAŞLAR KÜTÜPHANEYE SIĞINDI

Sağanak yağışın etkili olduğu ilçelerden birisi de Başakşehir oldu. Başakşehir’de yoğun yağış sele neden olurken vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Çok sayıda iş yeri ve ev su baskınına uğrarken, vatandaşların yağıştan kaçmak için Millet Kütüphanesi’ne sığındığı görüldü.

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Yoğun yağış sırasında kütüphaneye sığınan vatandaşların kapıda yoğunluk oluşturduğu görüldü.

METRO İSTASYONU SULAR ALTINDA KALDI

Valiliğin açıklamasının ardından İstanbul’da sağanak yağış bazı ilçelerde etkisini gösterdi. Başakşehir’de metro istasyonu yoğun yağış sonrası sular altında kaldı. etro İstanbul tarafından yapılan açıklamada güvenlik sebebiyle istasyonun kapatıldığı belirtildi.

UÇAK SEFERLERİNDE AKSAMA

Öte yandan sağanak İstanbul'un kuzey kesimlerinde etkili olmaya başladı. Özellikle Arnavutköy ve Çatalca'da şiddetlenen yağış nedeniyle birçok ev ve iş yerini su bastı.

AKP'Lİ BELEDİYE BAŞKANININ AÇIKLAMASININ ALTINA TEPKİ MESAJLARI GELDİ

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, sosyal medya hesabından tüm Başakşehir'i felç eden yağışla ilgili olarak sadece Başakşehir Millet Kıraathanesiyle ilgili bir açıklamada bulunmayı tercih etti ve şu satırları paylaştı:

"Kuvvetli yağış nedeniyle Başakşehir Millet Kıraathanemizde yaşanan su baskını sonrasında tüm vatandaşlarımız tahliye edilmiştir.

Belediyemizde misafir ettiğimiz komşularımız, servislerimizle evlerine bırakılacaktır.

Ekiplerimizin ilçe genelindeki çalışmaları devam ediyor."

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BAŞKANA TEPKİ MESAJLARI YAĞDI

Yaşanan felaketin çözümüne dair net bir açıklamada bulunmayan AKP'li Kartoğlu'nun bu paylaşımına "Sınıfta kaldın" yorumlarının yapıldığı görüldü.

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