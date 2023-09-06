Arnavutköy semt pazarı sular altında kaldı. İstanbul'un kuzeyini sağanak yağış vurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı sağanak yağış uyarısının ardından özellikle İstanbul'un kuzey kesimlerinde sağanak yağmur etkili olmaya başladı.

Arnavutköy'de sokaklar dereye dönerken pazar yerini de su bastı.

İstanbul'un kuzey kesimlerinde sağanak yağmur etkisini gösterdi ve özellikle Başakşehir ve Arnavutköy yoğun yağıştan en fazla etkilenen yerler oldu. Başakşehir'de çok sayıda su baskını yaşandı, otomobiller suyla birlikte sürüklendi.

SEMT PAZARI SULAR ALTINDA KALDI

Arnavutköy'de Anadolu Mahallesi'nde sokaklar dereye dönerken, Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde kurulan semt pazarı da sular altında kaldı.

Yoğun yağış ardından sele kapılan pazar tezgahları ve pazar esnafının çaresizliği bir vatandaş tarafından kayıt altına alındı.

İstanbul'da sağanak yağışın, akşam saatlerinde ve gece de etkili olması bekleniyor.