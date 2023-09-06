Arnavutköy semt pazarı sular altında kaldı. İstanbul'un kuzeyini sağanak yağış vurdu

Arnavutköy'de saatlerce devam eden yağış sonrası semt pazarı sular altında kaldı. Çarpık kentleşme ve yeşil alanların neredeyse tamamen betonlaşması neticesinde yağmur toprakla buluşamada ve esnafların tezgahları sürüklendi.

Arnavutköy semt pazarı sular altında kaldı. İstanbul'un kuzeyini sağanak yağış vurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı sağanak yağış uyarısının ardından özellikle İstanbul'un kuzey kesimlerinde sağanak yağmur etkili olmaya başladı.

Arnavutköy'de sokaklar dereye dönerken pazar yerini de su bastı.

semt-pazari.jpg

İstanbul'un kuzey kesimlerinde sağanak yağmur etkisini gösterdi ve özellikle Başakşehir ve Arnavutköy yoğun yağıştan en fazla etkilenen yerler oldu. Başakşehir'de çok sayıda su baskını yaşandı, otomobiller suyla birlikte sürüklendi.

SEMT PAZARI SULAR ALTINDA KALDI

Arnavutköy'de Anadolu Mahallesi'nde sokaklar dereye dönerken, Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde kurulan semt pazarı da sular altında kaldı.

Yoğun yağış ardından sele kapılan pazar tezgahları ve pazar esnafının çaresizliği bir vatandaş tarafından kayıt altına alındı.

İstanbul'da sağanak yağışın, akşam saatlerinde ve gece de etkili olması bekleniyor.

İlgili Haberler
Sular İBB bölgesinde olsaydı İmamoğlu yanmıştı
İstanbul’da bir facia yaşanıyor: Başakşehir Millet Kıraathanesi sele teslim oldu, vatandaşlar mahsur kaldı
Son Dakika... İstanbul'da sel felaketi! İmamoğlu son durumu açıkladı
İstanbul'da sel sularının bastığı metroda bakanlık ayrıntısı
İstanbul'u sel vurdu. Araçlar sel sularına kapılıp sürüklendi
Başakşehir'de vatandaşlar sel sebebiyle kütüphaneye sıkıştı. İstanbul felaketi yaşıyor
Öne Çıkanlar
Türk Hava Yollar THY ucuz bilet kampanyası nedir? THY Kuzey Kıbrıs ucuz uçak bileti kampanyası koşulları nedir?
Türk Hava Yollar THY ucuz bilet kampanyası nedir? THY Kuzey Kıbrıs ucuz uçak bileti kampanyası koşulları nedir?
Mehmet Ulay kimdir? Mehmet Ulay öldü mü?
Mehmet Ulay kimdir? Mehmet Ulay öldü mü?
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
MasterChef All Star 79 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 79 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kırmızı takım ve mavi takımda kimler var?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kırmızı takım ve mavi takımda kimler var?
Araç sahiplerine acı haberi Orhan Uğuroğlu açıkladı. Ek MTV ödemesi 6 Eylüle kadar uzatılmıştı
Araç sahiplerine acı haberi Orhan Uğuroğlu açıkladı. Ek MTV ödemesi 6 Eylüle kadar uzatılmıştı
Son Haberler
AKP'li Başakşehir Belediyesi şokta. Sular beton ve asfalt yüzünden metroya aktı Yaşam
AKP'li Başakşehir Belediyesi şokta. Sular beton ve asfalt yüzünden metroya aktı
Sular İBB bölgesinde olsaydı İmamoğlu yanmıştı Güncel
Sular İBB bölgesinde olsaydı İmamoğlu yanmıştı
İstanbul’da bir facia yaşanıyor: Başakşehir Millet Kıraathanesi sele teslim oldu, vatandaşlar mahsur kaldı Güncel
İstanbul’da bir facia yaşanıyor: Başakşehir Millet Kıraathanesi sele teslim oldu, vatandaşlar mahsur kaldı
Ndombele'den Galatasaray taraftarına çağrı: Sami Yen'de görüşürüz Spor
Ndombele'den Galatasaray taraftarına çağrı: Sami Yen'de görüşürüz
Türkiye'de saklanan Amerikan ordusu!!! Yazarlar
Türkiye'de saklanan Amerikan ordusu!!!
Bu kumpasın arkasında saray vardır Yazarlar
Bu kumpasın arkasında saray vardır