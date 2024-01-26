Kerem Aktürkoğlu'ndan kendisini eleştirenlere cevap

Selahattin Ekrekli
Kerem Aktürkoğlu'ndan kendisini eleştirenlere cevap
İstanbulspor 3-1 mağlup eden Galatasaray'da maçın yıldızı Kerem Aktürkoğlu bitiriciliğini eleştirenlere cevap verdi.

Trendyol Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde sahasında İstanbulspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu açıklamalarda bulundu.

Kerem, bu sezon bitiricilikle ilgili yapılan eleştirilere cevap verirken, "Sahaya birilerine bir şey kanıtlamak için çıkmıyorum Takım arkadaşlarımın ve hocamın ihtiyaçlarına odaklanıp mevki fark etmeksizin sahaya yansıtmaya çalışıyorum Pozisyonlar kaçabiliyor, bu futbolun bir gerçeği Dünyada tek gol kaçıran futbolcu ben değilim Net pozisyonları kaçıran futbolcular da var Ancak ben futbola böyle bakmıyorum Gol kaçırdıktan sonra kimse benden daha fazla üzülemez Eleştirileri, kötü sözleri maç bittikten sonra geride bırakmalıyım Belli bir dönem gol atamadım, ama beni üzen şey iki hafta önce bitiricilik konusunda övgüler yağdıran medyanın şimdi 'Kerem'in bitiriciliği kötü' demesi. Bu beni üzüyor" şeklinde konuştu.

Son 2 lig müsabakasında 4 gol atan Kerem, performansıyla ilgili olarak, "Bugün iki gol attım Geçen hafta da iki gol atmıştım Bundan sonraki maçlarda gol atamayabilirim Ancak benim gol atamayıp çok daha etkili olduğum maçlar da olabilir Sadece gol atıldığı zaman 'Çok iyisin, iyi işler başarıyorsun.' denmesi doğru değil Bugün gol atamayan arkadaşlarım da çok iyi mücadele etti. Bütün övgü benim olmamalı" ifadelerini kullandı.

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