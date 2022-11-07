Flaş... Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"TOKİ'nin yapacağı evlerin kuraları mart ayına kadar bitecek. Daha sonra komutların inşasına geçilecek. Türkiye Yüzyılı vizyonunu milletimizle birlikte hazırlıyoruz. Milletimizin beklentilerini tekliflerini alarak vizyonumuzu somutlaştıracağız.

"TOGG 85 MİLYONUN BAŞARISI"

Togg çok önemli bir sembol haline gelmiştir. Togg'un başarısı topyekün 85 milyonun başarısı olarak görülmektedir. Halen yapılan işi değersizleştirmeye çalışan bir zihniyetin umutsuz çırpanışlarını ibretle takip ediyoruz. Teknolojisi ve akıllı cihaz özellikleriyle şubatta satışı başlayacak mart ayında yollarda olacak Togg'a başarılar diliyoruz."

Ayrıntılar geliyor...