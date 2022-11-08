Erdoğan, A Haber muhabiri şarkı söylemek istemeyince böyle yanıt verdi: Ayak yapma ayak yapma 

İktidara yakınlığıyla bilinen A Haber, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gaziantep ziyareti sırasında bir gününü takip etti.

Ziyaret sırasında A Haber muhabiri Rüya Akkuş ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

A Haber muhabiri, Erdoğan'a "Fatma Şahin Hanım, 'Devlerin aşkı büyük olur' şarkısını sizin için seçmiş" dedi.

Bunun üzerine Erdoğan ile muhabir arasında şu diyalog yaşandı:

Erdoğan: Söyle bakalım Rüya

Muhabir: Söyleyemem efendim sesim çok kötü.

Erdoğan: Ayak yapma ayak yapma

Muhabir: Ben söylersem herkes gider buradan. Bir kişi bile kalmaz. Gerçekten çok kötü sesim. Beraber söyleyelim. En azından susar giderim, siz daha net çıkarsınız.

Erdoğan: Benim en iyi bildiğim şey "Beraber yürüdük biz bu yollarda"