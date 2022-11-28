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Kabine bugün toplanıyor

Kabine, yoğun gündemle Beştepe'de toplanacak. Toplantıda, Pençe Kılıç Hava harekatı ve olası kara harekatı değerlendirilecek. EYT düzenlemesi ile sözleşmelilere kadro çalışmasının da görüşülmesi bekleniyor.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 03:15
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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak kabinede gündem terör

Kabine bugün toplanıyor
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Kabine Toplantısı, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak. Gündemdeki ilk başlık terörle mücadele olacak. Pençe Kılıç hava harekatı devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan kara harekatını işaret etmişti. Toplantıda bölgedeki son durum ve harekata ilişkin yol haritası değerlendirilecek.

ÇALIŞMA HAYATINA YÖNELİK DÜZENLEMELERİN DE MASAYA YATIRILMASI BEKLENİYOR

Milyonlarca kişinin merakla beklediği EYT düzenlemesi, sözleşmeli personel ile taşeron ve geçici işçilerin durumu toplantıda konuşulacak konular arasında. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bir süre önce kamudaki tüm sözleşmeli personeli kapsayan düzenlemenin kabine toplantısında ele alınacağını duyurdu. Bu kapsamda düzenlemenin son hali görüşülecek.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ

Başörtüsüne anayasal güvence sağlayacak değişiklik, Kabine Toplantısı'nda öne çıkan bir diğer başlık olacak. Teklifin Meclis sürecindeki yol haritası ele alınacak. Referandum seçeneğine ilişkin istişareler yapılacak.

ÖNEMLİ BAŞLIKLARDAN BİRİ DE ENFLASYON

Erdoğan, “Önce faizi tek haneye indirdik, enflasyon da inecek" açıklaması yapmıştı. Bu kapsamda atılacak adımlar da toplantının gündeminde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından açıklama yapacak.  (AA)

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