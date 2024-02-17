Son dakika... Marmara Denizi'nde batan gemideki 6 mürettebattan 1'inin cansız bedenine ulaşıldı

Marmara Denizi açıklarında seyir halindeyken Karacabey ilçesinin 4 mil açığında, İmralı Adası'nın güneybatısında batan gemiyi ve 6 mürettebatını arama çalışmalarında 3'üncü günün sonunda sonuç alındı.

Marmara Denizi'nde batan geminin içerisindeki 6 mürettebattan 1'inin cansız bedenine ulaşıldı.

Marmara Denizi'nde batan geminin kayıp 6 mürettebatından 2'sinin cansız bedenlerinin gemide olduğu tespit edildi. Bir işçinin cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekiplerinin dün enkaz alanında gerçekleştirmeyi planladığı fakat hava muhalefeti sebebiyle ertelenen dalış, hava şartlarının düne göre daha elverişli olmasıyla birlikte bugün yapılıyor. Suya giren dalgıçlar, diğer mürettebatların bulunmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

51 METRE DERİNLİKTE TESPİT EDİLDİ

İzmit Körfezi'nde bulunan araştırma gemisi TCG ÇUBUKLU ile Erdek Deniz Üs Komutanlığı'nda görevli mayın avlama gemisi TCG AYVALIK ile Karadeniz açıklarındaki arama-kurtarma gemisi TCG AKIN da destek için bölgeye gitti. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 1 Seahawk helikopteri Çanakkale Deniz Hava Üs Komutanlığı'nda, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 1 AS532 tipi helikopter de bölgeye hareket etmek üzere Eskişehir 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda hazır bekletilirken, Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, BATUHAN-A isimli kargo gemisindeki 6 mürettebatı arama-kurtarma çalışmalarına destek veren Deniz Kuvvetleri'nin, sonar cihazıyla gemiyi 51 metre derinlikte tespit ettiği bildirildi. Su altından kaydedilen görüntülerde, geminin yan yatmadığı ve seyir halindeymiş gibi batarak deniz tabanına düz şekilde oturduğu anlaşıldı. Battığı pozisyonun arama-kurtarma çalışmalarını kolaylaştıracağı değerlendirilen geminin 3 boyutlu modellemesi de tasarlandı.

"6 SAATTİR AYNI YERDEYİZ"

'BATUHAN A' isimli gemiden çekilen son görüntüler de ortaya çıktı. Görüntüde isminin Hüseyin Tutuk olduğu tespit edilen gemicinin ailesine gönderdiği videoda, geminin su aldığı net bir şekilde görülürken, gemicinin Liman Başkanlığı'na bildirilen listede adı yer alan Doğuşcan Yaylak'ın yerine gemiye yağcı olarak bindiği tahmin ediliyor. Yine görüntülerde Hüseyin Tutuk isimli gemicinin, "5'inci, 6'ncı elbisem bu gece saat 01.00'den bu yana. Allah'ım sen yardım et ya Rabb'im. 6 saattir aynı yerdeyiz. Gemi batıyor. Ya Rabb'im gemi batıyor" ifadelerini kullanması ve 6 saattir gemiye yardım gitmemesi dikkat çekti.