Son dakika.. Marmara Denizi'nde gemi battı

Marmara Denizi’nde İmralı Adası’nın güneybatısında 69 metre boyundaki kargo gemisi battı. Geminin mürettebatı için kurtarma çalışması başlatıldığı bildirildi.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, olayın ardından bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı iki ekibin yanı sıra Balıkesir'in Bandırma ilçesinden bir ekibin gönderildiğini duyurdu.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, adanın güneybatısında su alan "BATUHAN A" isimli 69 metre boyundaki genel kargo gemisi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KEGM-6 ve KIYEM-4 hızlı tahlisiye botlarının olay yerine ivedilikle yönlendirildiği kaydedildi.

BURSA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, olayın ardından bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı iki ekibin yanı sıra Balıkesir'in Bandırma ilçesinden bir ekibin gönderildiğini söyledi.

Vali Demirtaş, "Su alarak batan gemide, Türk vatandaşı oldukları değerlendirilen 6 kişilik mürettebatın kurtarılması için çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor." dedi.

DALGALAR 3 METREYİ GEÇTİ

Geminin battığı bölgede dalgaların boyunun 3 metreye yaklaştığını aktaran Demirtaş, Sahil Güvenlik Komutanlığının Mudanya ilçesindeki yerleşkesinde çalışmaları koordine ettiğini dile getirdi.

Demirtaş, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin bölgede çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.

BATMADAN ÖNCE ACİL DURUM SİNYALİ GÖNDERMİŞ

Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada geminin en son sabah saat 06.32’de acil durum sinyali gönderdiğini ve saat 07.12’de de gemiden alınan sinyalin tamamen kesildiğini açıkladı.

GEMİYE DAİR BULGUYA RASTLANMADI

Geminin batmasının ardından bölgeye gönderilen tahliye botlarından TCSG 313 botu, bölgeye gittiklerini ama gemiye dair bir bulguya rastlamadıklarını bildirdi.

BOŞ CAN SALI BULUNDU

Ulaştırma Bakanlığı bölgede içi boş bir can salı bulunduğunu açıkladı.

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