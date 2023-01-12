İçişleri Bakanlığı'ndan Özgür Özel'e cevap: Emin Şen devlet memuru değil

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili açıklayacağını duyurduğu dosya hakkında TBMM'de gerçekleştirdiği basın toplantısında Soylu'nun 'troll ordusu' hakkında detayları anlattı.

Özgür Özel "Süleyman Soylu'nun trol ordusunun başındaki isim Emin Şen" dedi.

Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'trol ordusu'nun başında olduğunu söylediği Emin Şen'in ticari ilişkileri hakkında bilgileri de paylaştı.

Emin Şen'in İçişleri Bakan Müşaviri olduğunu ve sosyal medyadaki kullanıcı adını açıklayan Özel, "'Eminimsi'nin cep telefonunda kaç tane hesap var bilinmez ama Jandarma Genel Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün tweetlerini aynı telefondan atacak yetki var. Troll ordusunun komutanı biz Soylu'yu eleştirdiğimizde şanlı jandarmayı kalkan ediyor" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan Özgür Özel'e cevap

İçişleri Bakanlığı'ndan Özgür Özel'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya dair iddialarına cevap geldi. Açıklamada, "CHP milletvekili Özgür Özel’in ismini zikrettiği Emin Şen; devlet memuru olmayıp, bakan müşaviri görevi de bulunmamaktadır." denildi.

"Bakan Müşaviri"

Bakanlığın açıklaması, gazetecileri tarafından Özgür Özel'e soruldu. Özel, Bakanlığın sitesi ve bazı valiliklerin internet sitelerinde yer alan haberleri örnek göstererek, Şen'in Bakan Müşaviri olduğunu belirtti.

Özel'in örnek gösterdiği sitelerde, Emin Şen için "Bakan Müşaviri" unvanı kullanılıyor.