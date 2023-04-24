Son Dakika... Meral Akşener canlı yayında açıklıyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sözcü TV ekranlarında gazeteciler Alişer Delek, Saygı Öztürk, Serap Belovacıklı ve Aytunç Erkin'in gündeme ilişkin sorularını yanıtlıyor…
Akşener’in açıklamaları şöyle:
Ayrıntılar gelecek...
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İYİ Parti lideri Meral Akşener, Sözcü TV canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor…
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sözcü TV ekranlarında gazeteciler Alişer Delek, Saygı Öztürk, Serap Belovacıklı ve Aytunç Erkin'in gündeme ilişkin sorularını yanıtlıyor…
Akşener’in açıklamaları şöyle:
Ayrıntılar gelecek...