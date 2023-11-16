Son Dakika... Nihal ve Bahar Candan kardeşlere tutuklama talebi

Sosyal medya fenomenleri Bahar-Nihal Candan ve Hacı İsrafil S. isimli şahısların savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Son Dakika... Nihal ve Bahar Candan kardeşlere tutuklama talebi

Dolandırıcılıktan elde ettikleri paraları akladıkları ve 100 milyonluk vurgun yaptıkları iddia edilen Bahar Candan, Nihal Candan ve Hacı İsrafil S. emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyeye getirilen Bahar Candan, Nihal Candan ve Hacı İsrafil S. savcılıkta verdikleri ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi.

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CANDAN KARDEŞLER NEDEN GÖZALTINA ALINMIŞTI?

Candan kardeşler olarak bilinen Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı. Şüpheliler Emniyet'e götürülürken Hacı İsrafil S. isimli bir kişinin daha gözaltında olduğu öğrenildi.

Bahar-Nihal Candan kardeşler; Dolandırıcılık, kara para aklama ve suç gelirlerinin aklanması iddiasıyla suçlanıyor. Bahar Candan ile Nihal Candan'ın dolandırıcılık yapan bir çetenin reklam yüzü ve konu mankeni olarak kullandığı tespit edildi.

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NİHAL CANDAN KİMDİR?

Nihal Candan, 1995 yılında Mersin'de doğdu. İstanbul Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenim gördü. Nihal Candan, İşte Benim Stilim programında yarıştı. Candan, daha sonra ise ise 2016 yılında Survivor'da yarıştı.

Nihal Candan, 1995 yılında Mersin'de doğdu. İstanbul Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenim gördü.

Gülnihal Candan, 1995 yılında Mersin'de doğmuştur. İstanbul Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitimine devam eden Nihal Candan, TV8'de yayınlanan Bu Tarz benim yarışmasıyla ünlenmiştir.

Kardeşi Bahar Candan da aynı yarışmaya katılmıştır.

2014 yılında Bu Tarz Benim yarışmasına konuk olarak katılıp jüriden 3 yıldız alarak yarışmaya katılmaya hak kazanmıştı.

İkinci sezon Bu Tarzm Benim yarışmasında yarışmacı olarak yer alan Nihal Candan'ın yer aldığı programda Soner Sarıkabadayı konuk jüri olarak yer alırken, Nur Yerlitaş, Ivana Sert, Uğurkan Erez ve Kemal Doğulu ana jüri üyeleriydi.

7 Şubat 2016 tarihinde başlayan Survivor 2016 yarışmasına da Nihal Candan gönüllüler takımında yarışmıştı.

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BAHAR CANDAN KİMDİR?

Bahar Candan, 1998 yılında doğdu. Nihal Candan'ın kardeşidir. Bahar Candan, lisansını hukuk bölümünde sürdürüyor. Bahar Candan, İşte Benim Stilim adlı moda programında yarışmıştı. Bahar Candan, "Dondurma Gibisin" isimli söylediği şarkıya klip çekmişti.

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