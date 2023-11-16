Tutuklanan Bahar ve Nihal Candan sinir krizi geçirerek ağladı

Sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan ile Hacı İsrafil S. savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklama kararını öğrenen Nihal Candan sinir krizi geçirerek ağladı.

KAYNAK: İHA
Tutuklanan Bahar ve Nihal Candan sinir krizi geçirerek ağladı

“Suç örgütüne üye olma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından İstanbul'da gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşler ve beraberindeki şüpheli Hacı İsrafil S. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Küçükçekmece Adliye’sine getirilmişti.

Nöbetçi savcılıktaki işlemleri tamamlanan şüpheliler tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmişti.

Şüpheliler Sulh Ceza Hakimliği’ndeki ifade işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan tutuklama kararını öğrenen Nihal Candan ağlama krizine girerek “Lütfen istemiyorum” diye bağırdı. Bahar Candan’ın da ağladığı görüldü. Bahar Candan cezaevine sevki esnasında, "Asıl suçlular dışarda beni çekiyorsunuz. Ünlü olduğum için cezaevine giriyorum" dedi.

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CANDAN KARDEŞLER NEDEN GÖZALTINA ALINMIŞTI?

Candan kardeşler olarak bilinen Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı. Şüpheliler Emniyet'e götürülürken Hacı İsrafil S. isimli bir kişinin daha gözaltında olduğu öğrenildi.

Bahar-Nihal Candan kardeşler; Dolandırıcılık, kara para aklama ve suç gelirlerinin aklanması iddiasıyla suçlanıyor. Bahar Candan ile Nihal Candan'ın dolandırıcılık yapan bir çetenin reklam yüzü ve konu mankeni olarak kullandığı tespit edildi.

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NİHAL CANDAN KİMDİR?

Nihal Candan, 1995 yılında Mersin'de doğdu. İstanbul Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenim gördü. Nihal Candan, İşte Benim Stilim programında yarıştı. Candan, daha sonra ise ise 2016 yılında Survivor'da yarıştı.

Nihal Candan, 1995 yılında Mersin'de doğdu. İstanbul Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenim gördü.

Gülnihal Candan, 1995 yılında Mersin'de doğmuştur. İstanbul Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitimine devam eden Nihal Candan, TV8'de yayınlanan Bu Tarz benim yarışmasıyla ünlenmiştir.

Kardeşi Bahar Candan da aynı yarışmaya katılmıştır.

2014 yılında Bu Tarz Benim yarışmasına konuk olarak katılıp jüriden 3 yıldız alarak yarışmaya katılmaya hak kazanmıştı.

İkinci sezon Bu Tarzm Benim yarışmasında yarışmacı olarak yer alan Nihal Candan'ın yer aldığı programda Soner Sarıkabadayı konuk jüri olarak yer alırken, Nur Yerlitaş, Ivana Sert, Uğurkan Erez ve Kemal Doğulu ana jüri üyeleriydi.

7 Şubat 2016 tarihinde başlayan Survivor 2016 yarışmasına da Nihal Candan gönüllüler takımında yarışmıştı.

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BAHAR CANDAN KİMDİR?

Bahar Candan, 1998 yılında doğdu. Nihal Candan'ın kardeşidir. Bahar Candan, lisansını hukuk bölümünde sürdürüyor. Bahar Candan, İşte Benim Stilim adlı moda programında yarışmıştı. Bahar Candan, "Dondurma Gibisin" isimli söylediği şarkıya klip çekmişti.

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