Bahar Candan ve kardeşinin ifadeleri ortaya çıktı

Kara para aklama suçundan gözaltına alınan Bahar Candan ve kardeşi Nihal Candan’ın ifadeleri ortaya çıktı.

Bahar Candan ve kardeşinin ifadeleri ortaya çıktı

Türkiye, peş peşe sosyal medya fenomenlerine yönelik yapılan operasyonlara kilitlendi. Bir yarışma programında ünlenen Nihal ve Bahar Candan kardeşler de gözaltına alınan son isimlerdi.

Sabah gazetesinden Yunus Emre Kavak’ın haberine göre, Bahar Candan ve Nihal Candan'ın dolandırıcılıktan elde edilen paraları akladığı iddia edildi. 2020 yılında başlatılan operasyonun bir ayağı olarak gözaltına alınan fenomen kardeşlerin dahil olduğu suç örgütünün 100 milyona yakın vurgun yaptığı belirtildi.

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Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan Bahar ve Nihal Candan ile Hacı İsrafil S.'nin ifade işlemleri bitti. Şüphelilerin bugün adliyeye çıkartılacağı belirtildi.

SEVGİLİSİNİN GERÇEK ADINI BÖYLE ÖĞRENMİŞ

Yürütülen soruşturma kapsamında Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin ifadeleri de ortaya çıktı. Candan kardeşlere lüks restoranlarda yaptıkları yemekli tanıtımlar ve sazan sarmalı konusundan tutuklu bulunan eski polis Onur Apaydın ile bağlantıları soruldu.

Emniyette verdikleri ifadede Nihal Candan, Onur Apaydın'ın eski sevgilisi olduğunu açıkladı ve suçlamaları kabul etmedi.

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Eski sevgilisinin ismini Kaan Hamzaoğlu olarak bildiğini öne süren Nihal Candan "Uzun süre önce ayrıldık, hakkında bir süre uzaklaştırma kararı da aldırmıştım. Adını öyle öğrendim" dediği iddia edildi.

LÜKS RESTORANLARA ONUNLA GİTMİŞ!

Nihal Candan lüks restoranlarda yemek organizasyonlarına katılmalarıyla ilgili soruya da yanıt verdi. Candan, "O dönem eski sevgilim ile gece kulübü ve restoranlara gittim. Ben herhangi bir dolandırıcılık organizasyonun içinde bulunmadım" dedi.

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Bahar Candan ise soruya "O restoranlara birçok ünlü gidiyor zaten" diyerek cevap verdi. Suçlamaları kabul etmeyen kardeşlere bir şebeke üyesi birkaç isimde soruldu ancak hiçbirini tanımadıklarını söyledi.

Bahar Candan'a bir sabah "Hesabıma 12 milyon geldi" paylaşımı da soruldu. Bu paylaşımla ilgili cevap veren Candan 2 yerine 12 yazmışım amacım espriydi dediği iddia edildi.

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