Son dakika.. Son dakika.. Akbelen için Genel Görüşme talebi AKP-MHP oylarıyla reddedildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Muğla'nın Milas ilçesi Akbelen Ormanı'nda Limak ve IC İçtaş'ın iştirakı YK Enerji'nin yaptığı ağaç katliamı ile ilgili genel görüşme yapılmasına ilişkin önergesini görüşmek üzere olağanüstü toplandı.

Genel görüşmenin yapılması için oylama yapıldı. Genel görüşme talebi AKP ve MHP’li milletvekillerinin oyları ile reddedildi.

MECLİS YENİDEN TATİLE GİRDİ

AKP'li ve MHP'li milletvekilleri yoklama sırasında Genel Kurul'a geldi. Toplantı yeter sayısı bulunması sonrası görüşmelere geçildi.

Müzakerelerin ardından muhalefetin verdiği genel görüşme önergesi yapılan oylama ile reddedildi.

TBMM'nin çalışmalarına devam etmesi için verilen önergelerin de reddedilmesi ile Meclis Genel Kurulu, bir kez daha 1 Ekim'e kadar çalışmalarına ara verdi.