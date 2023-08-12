Halk düşmanları ağaçları katletti. Sadece köylünün özel arazisindeki ağaçları kesemediler

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Akbelen Ormanı 25 günde çöle döndü. Kesim işlemlerinden sonra ortaya adeta ağaç katliamının ‘belgeseli’ niteliğinde manzaralar çıktı.

Halk düşmanları ağaçları katletti. Sadece köylünün özel arazisindeki ağaçları kesemediler

Editör: Bengü Zorlu

Muğla Milas İkizköy'deki Akbelen Ormanı'nda Limak Holding ve IC Holding ortak iştiraki olan YK Enerji'nin kömür sahasını genişletmek için başlattığı ağaç katliamında yaklaşık 15-16 bin ağaç katledildi. İkizköy Köyü’nde bulunan Akbelen’de maden ocağı için binlerce ağaç katledilirken sadece köylünün özel arazisi olan nöbet alanındaki ağaçlar kesilmedi.

750 dönümlük ve önemli bölümü çam ağacından oluşan ormanda, tepkilere ve itirazlara karşın yapılan doğa katliamı sonucu meydana gelen hasarın boyutu doğaseverlerin tepkisini topluyor. Maden ocağı uğruna yapılan ağaç kıyımının görüntüleri yürekleri burkuyor.

Öte yandan muhalefet partilerinin Akbelen Ormanı'ndaki 'ağaç katliamı'na karşı yaptığı çağrı üzerine olağanüstü toplanan Meclis'te tüm önergeler AKP-MHP oylarıyla reddedildi.

TBMM Genel Kurulu, yeniden tatile girerek çalışmalarına 1 Ekim'e kadar ara verdi.

İşte Akbelen’de gelinen son noktayı gözler önüne seren o korkunç manzaralar…

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