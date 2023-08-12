Akbelen'de kesimden kurtulan 80 ağaca İkizköylü kadınların isimleri verildi

Editör: Osmancan Erok

Muğla Akbelen’de orman katliamından kurtulan 80 ağaca köylülerin isimleri verildi.

Muğla Milas İkizköy'deki Akbelen Ormanı'nda Limak Holding ve IC Holding ortak iştiraki olan YK Enerji'nin kömür sahasını genişletmek için başlattığı ağaç katliamında halkın direnişi de tüm hızıyla devam ediyor.

Yaşam savunucuları ve destekçiler alanda kalan ve kesimden kurtulan 80 ağaca isim verdiler. Ağaçlara İkizköyülü kadınların isimlerinin verildiği öğrenildi.

Sosyal medyada paylaşılan görseller bir nebze de olsa herkesin yüzünü gülümsetti.

İşte o görseller:

NELER OLDU?

Limak Holding ve IC Holding ortak iştiraki YK (YENİKÖY KEMERKÖY) Enerji, Akbelen Ormanı'nın bir bölümünü termik santrallere linyit sağlayan maden sahasına katmak için harekete geçti.

YK Enerji, Akbelen Ormanı'nda linyit madeni işletmesi açmak için Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan gerekli izinleri aldı.

Köylüler ise bu doğa katliamına karşı çıkarak Akbelen’i korumak istediler. İkizköy halkı 4 yıldır Akbelen Ormanı'ndaki ağaçların kesilmemesi için hem fiziki hem de hukuki bir mücadele veriyor. İki yıl önce Akbelen Ormanı’na giren Orman İşletmesi kesim ekibi, İkizköy halkı bölgeye ulaşıncaya kadar 30 kadar ağaç kesmişti.

Köylüler bunun üzerine Akbelen Ormanı'nda doğa nöbetine başladı. Nöbet iki yıldır devam ediyor. Ancak Akbelen Ormanı’nı korumak için İkizköylülerin sürdürdükleri nöbet alanına sabah 05.30’da çok sayıda jandarma ekibi ve TOMA girdi. Bölge halkı ağaç kesimine başlandığını duyurarak yardım çağrısında bulundu. Jandarma ekipleri, ağaçların kesilmesine karşı çıkan köylülere biber gazı ve jopla müdahale etti.

Bölgede çok sayıda ağaç kesildi. Bölgeden gelen görüntüler herkesin yüreğini burkuyor.