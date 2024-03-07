Son dakika... Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu Ankara'da kaza yaptı

Kaynak: DHA
Son dakika... Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu Ankara'da kaza yaptı
Sudan Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Burhan'ın oğlu Mohamed A. Fatah El-Burhan Rahman, Ankara'da trafik kazası geçirdi. Rahman'ın hayati tehlikesi sürüyor.

Kaza, akşam saatlerinde Ankara Gölbaşı ilçesine bağlı Kızılcaşar Mahallesi Kiraz Bulvarında meydana geldi.

Sudan Cumhurbaşkanı Abdulfettah el-Burhan'ın oğlu Mohamed A. Fettah el-Burhan Rahman idaresindeki motosiklet, önünde giden 06 EDH 313 plakalı hafif ticari araca çarptı.

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Kazanın şiddetiyle motosiklet devrilirken Rahman, metrelerce savruldu. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde ağır yaralı olduğu belirlenen Rahman, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hafif ticari araç sürücüsü ise gözaltına alındı. Hastanede yoğun bakım sevisine alınan Rahman'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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Polis, kazaya ilgili inceleme başlattı.

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