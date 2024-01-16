Kuryeyi öldüren Somali Cumhurbaşkanının oğlu hakkında karar çıktı

TOLGA ŞAHİN / ÖZEL HABER

Motorkuye Yunus Emre Göçer’in ezerek ölümüne sebep olan Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Mohamed Hassan Shekh Mohamud’un davası bitti.

Mohamud hakkında 3 yıl hapsi 2 yıla indirildi. Bu ceza 27 bin 300 lira para cezasına çevrildi. Ehliyetine 6 ay el konuldu

Tolga Şahin adliyeden şöyle bildirdi:

Eşi Öznur, davetiye göndermiş mazeret gerekçesi sunmuş haklarından feragat ettikleri ibraz edilmiş. Metin Göçer vekaletname ibraz ederek dosyadan fotokopi talebinde bulunmuş.

Sanığın cezalandırmasını istiyorlar. Baba şikayetçi ve davaya katılım talebinde bulundu.

Baba, “Sanığın cezalandırmasını talep ediyoruz” dedi.

Sanıklar müdafilerinden katılma talebi hususunda takdir mahkemenin iddia makamından katılma talebinin kabulünü istedi

Ara karar; müşteki Metin Göçer’in katılma isteği kabul edildi.

Metin Göçer’in avukatı “Araştırmasını istedikleri bir husus yok” dedi.

Sanığın avukatı da “yok” dedi.

Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz dediler.

SAVCININ TALEBİ

Sanık Mouhmaod'un sevk ve idaresindeki 06 cd 4581 plakalı aracın Kennedy caddesi Aksaray istikametine giderken motosiklete çarptığı bunun sonucu olarak Yunus Emre Göçer'in ağır yaralı hastaneye kaldırıldığı 6 Aralık'ta vefat ettiği, trafik raporunda sanığın sağ şerit değiştirme manevrası yapma istediğinde ilerisinde aynı istikamette olan ışık yanıyor motosikletin bu hareketine karşı zamanında fren yaparak takip mesafesini koruyarak durması ya da motorun solundan geçmesi gerekirken bu hususlar neticesinde davranmayarak asli şekilde taksirle yunus emre göçerin ölümüne sebep verdiği ölenin olayın oluşumunda yolda sağ şerit değiştirirken ve hızını duracak şekilde azaltıp hafif sağ manevra yaparken arkasından gelmekte olan araca yönelik yeterli ayna kontrolü yapmaması otomobilinde kendisi gibi şerit değiştireceğini düşünmesi azami hızın 80 olduğu yolda hızını duracak şekilde davranışı olayın meydana gelmesinde tali kusurlu olduğunu göstermekte. Sanığın taksirle ölüme neden olma suçundan cezalandırılmasını talep ediyoruz.

Cumhurbaşkanı oğlunun avukatı:

Olay üzücü bir durum ancak kazadan ibarettir. Olay sonrası kazazede ailesinin yaraları sarılmaya çalışıldı sonrasını mahkemenin takdirine bırakıyoruz. Lehe hükümlerine uygulanmasını talep ediyoruz.

KARAR ÇIKTI

3 yıl hapsi 2 yıla indirildi. Bu ceza 27 bin 300 lira para cezasına çevrildi. Ehliyetine 6 ay el konuldu

NE OLDU?

İstanbul’da Somali Cumhurbaşkanının oğlu Mohamed Hassan Shekh Mohamud arabasıyla kurye Yunus Emre Göçer’e çarpıp kaçtı.

Kurye olay yerinde hayatını kaybederken Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu ise Türkiye’den kaçtı.

Diplomat olduğunu ilk Yeniçağ ortaya çıkarmıştı. İlk kez Yeniçağ'dan Tolga Şahin tarafından gündeme getirildikten sonra “Diplomatın kim" olduğu gündem olmuştu.