Türkiye’de vatandaşın canı Somali Türkiye uçak biletinden daha değersiz!

Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Mohamed Hassan Shekh Mohamud Kurye Yunus Emre Göçer’i göz göre göre öldürdü!

Olayı duyar duymaz haber yaptım tarih 1 Aralık 2023’tü!

Diplomatik pasaportlu bir şahıs olduğu iddiaları vardı Göçer’in kuryeci arkadaşlarının!

“Kim bu diplomatik pasaportlu şahıs” diye sordum!

Ertesi gün HDP Milletvekilinin de önerge vermesiyle olay dallanıp budaklandı ve Göçer’e çarpan şahsın Somali Cumhurbaşkanının oğlu olduğu ortaya çıktı!

Sonra neler ortaya çıkmadı ki?

Kurye Yunus’un eşi Öznur Göçer, ilk açıklamasında polis memurlarının eşininin intihar ettiğini söylediğini öne sürdü!

İlk tutanaklarda Göçer kusurlu gösteriliyordu!

Kazaya ilişkin görüntüler ortaya çıktıktan sonra bilirkişi raporu istendi, Somali Cumhurbaşkanının oğluna yurtdışına çıkış yasağı getirildi!

Sonradan anlaşıldı ki ben haberi yaptıktan 1 gün sonra toz olmuştu katil Mohamud!

Karar çıkarıldığında Yunus Emre hakkın rahmetine kavuşmuştu!

Ortada yitip giden bir can, yetim kalan biri hasta 2 çocuk ve 1 eş kalmıştı geride!

Bir de ihmaller zinciri!

Göz göre göre katil kaçmıştı!

Yunus Emre Göçer’in eşi Öznur Göçer, çocuklarıyla baş başa kalmıştı!

Normal bir sosyal devlette olması gereken çocuklarına sahip çıkılması ve katilin yargılanmasıyken 18 Aralık’ta Somali Cumhurbaşkanı, Somali Savunma Bakanının aracılığıyla Öznur Göçer ile görüştü!

Görüşmeden 2 gün sonra yani 20 Aralık’ta Öznur Göçer şikayetini geri çekti!

Kimse burada Öznur Göçer’i suçlayamaz çünkü geride iki yetim çocukla kala kalmıştı ve sosyal devlet yoktu maalesef Türkiye’de!

İşte dün bu olayın davası vardı!

Eş Göçer şikayetini geri çekerken Yunus Emre Göçer’in babası Metin Göçer davaya katılma talebinde bulundu ve katil Mohamud’tan şikayetçi oldu!

Evladının katilinin cezalandırılmasını talep etti baba Göçer!

Katilin avukatı ise savunmasında, “Ailenin maddi manevi zararlarını tanzim ettik elimizden geldiğince” dedi!

Ne mübarek insanlar ama!

Sonuçta Müslüman kardeşimiz!

Dava sonucunda ne oldu dersiniz?

Katil Mohamud, 27 bin 300 TL para cezasına çaprtırıldı!

27 bin 300 TL!

Ehliyetine de 6 ay el koyuldu yani 6 ay daha Türk vatandaşları rahat rahat gezebilir!

Ama 6 ay sonrası meçhul, bir 27 bin TL daha verip birimizi daha göz göre göre ezebilir!

27 bin 300 TL Somali-Türkiye uçak bileti parası bile etmiyor!

1000 dolar bile etmiyor!

Türkiye’de Türk vatandaşının canının ederi bu işte

Tam 27 bin 300 lira!

Allah devletimize zeval vermesin!