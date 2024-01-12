Somali liderinin oğlu ifade verdi yakalama kararı kaldırıldı. Ölen öldüğüyle kaldı, paranın gözü kör olsun...

İstanbul Fatih'te motosikletli kurye Yunus Emre Göçer’e çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Hakkında 6 yıla kadar hapsi istenen Somali Cumhurbaşkanının oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud Türkiye'de ifade verdi.

SOMALİ LİDERİNİN OĞLU İFADE VERDİ, YAKALAMA KARARI KALDIRILDI

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Mohammed Hassan Sheikh Mohamud ifade verdikten sonra yakalaması kaldırıldı.

Bu haberi duyanlar "Ölen öldüğüyle kaldı, paranın gözü kör olsun..." demekten kendini alamadı.

BABASI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Ocak'ta Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Somali ilişkileri, terörle mücadele, küresel ve bölgesel meseleler ele alındığını belirtmişti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul’da 30 Kasım’da meydana gelen kaza Türkiye’nin gündemine oturmuştu. Avrasya Tüneli çıkışında kurye Yunus Emre Göçer hedef alınır gibi otomobille ezmişti. Kuryeye çarparak ölümüne sebep olan ise Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Muhammet Hasan Şeyh olduğu anlaşılmıştı.

İlk raporda kurye suçlu olarak gösterilmiş ve Somali Cumhurbaşkanının oğlu serbest bırakılmıştı.

İkinci raporda suçlu Somali Cumhurbaşkanının oğlu olmuştu. Ancak Muhammet Hasan Şeyh olay sonrası çoktan yurt dışına kaçmıştı.

Kuryenin eşi şikayetini geri çekti kamu davası açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Somali Cumhurbaşkanının oğluna Yunus Emre Göçer’e çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesi ile kamu davası açmıştı.