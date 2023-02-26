Üç ülkeye 24 ANKA SİHA satışı yapılacak. ANKA’nın özellikleri listelendi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ)’nin 2018’de başladığı Endonezya merkezli özel satış taktiği karşılığını buldu.

Üç ülkeye (Cezayir, Çad ve Endonezya) Abu Dabi’de düzenlenen IDEX 2023 fuarının ardından kesinleşmiş siparişlerini verdiler.

MilDefin’in edindiği bilgiye göre Türkiye; Endonezya’ya 12, Cezayir’e 10 ve Çad’a ise 2 adet ANKA SİHA satacak.

Toplam 24 adetlik paketin 500 milyon dolardan fazla olduğu belirtiliyor.

TOPLAM 7 ÜLKE OLACAK

ANKA SİHA’yı halen Türk Hava Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın yanısıra Tunus Hava Kuvvetleri, Kazakistan Silahlı Kuvvetleri, Malezya Silahlı Kuvvetleri ve Kırgızistan Silahlı Kuvvetleri de kullanıyor.

ANKA’NIN ÖZELLİKLERİ LİSTELENDİ

Gövde uzunluğu : 8 metre

Kanat açıklığı : 17 metre

Kanat alanı : 13.6 m²

Kanat Açıklık Oranı – : 22

Toplam Kalkış Ağırlığı : 1.500 kg

Yakıt ağırlığı : 250 kg

Yararlı Yük Ağırlığı : 350 kg

Motor: 1× Thielert Centurion 2.0 dört-silindirli, turbo dizel, 155 hp (114 kW)(ilk üretimler için)[14], veya 1 × TUSAŞ Motor Sanayii PD170 sıralı 4 silindirli, sıvı soğutmalı ve turboşarjlı dizel motor, 170 hp (127 kW)

Performans

Azami hız : 217 km/s (117 knot,135 mph)

Olağan Seyir Hızı : > 75 knot

Servis irtifası : 30,000 ft

Havada Kalış Süresi : 24 – 32 saat

Harekât yarıçapı : 200 km (124 mi)[16]-Uydu kontrolü ile sınırsız(Anka-S)

Çevre şartları: 15kts yan rüzgâr, 20 kts baş rüzgârı, sıcaklık, nem, yağmur ve buzlanma sınırları, MIL-HDBK-310 ile tanımlanmıştır.

Aviyonikler

Radar : Aselsan Sar

AselFlir 300 kızılötesi görüntüleme ve lazer işaretleme (ANKA-A ve Anka-B:Geliştirme versiyonları)

Yeni nesil Aselsan CATS kızılötesi görüntüleme ve lazer işaretleme (ANKA-S: Üretim versiyonu)

SATCOM uydudan yönetim sistemi (ANKA-S)

Silah sistemleri (Anka-S)

Roketsan UMTAS

Roketsan CİRİT

Roketsan MAM-L

Roketsan MAM-C