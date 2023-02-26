Üç ülkeye 24 ANKA SİHA satışı yapılacak. ANKA’nın özellikleri listelendi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ)’nin 2018’de başladığı Endonezya merkezli özel satış taktiği karşılığını buldu.
Üç ülkeye (Cezayir, Çad ve Endonezya) Abu Dabi’de düzenlenen IDEX 2023 fuarının ardından kesinleşmiş siparişlerini verdiler.
MilDefin’in edindiği bilgiye göre Türkiye; Endonezya’ya 12, Cezayir’e 10 ve Çad’a ise 2 adet ANKA SİHA satacak.
Toplam 24 adetlik paketin 500 milyon dolardan fazla olduğu belirtiliyor.
TOPLAM 7 ÜLKE OLACAK
ANKA SİHA’yı halen Türk Hava Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın yanısıra Tunus Hava Kuvvetleri, Kazakistan Silahlı Kuvvetleri, Malezya Silahlı Kuvvetleri ve Kırgızistan Silahlı Kuvvetleri de kullanıyor.
ANKA’NIN ÖZELLİKLERİ LİSTELENDİ
Gövde uzunluğu : 8 metre
Kanat açıklığı : 17 metre
Kanat alanı : 13.6 m²
Kanat Açıklık Oranı – : 22
Toplam Kalkış Ağırlığı : 1.500 kg
Yakıt ağırlığı : 250 kg
Yararlı Yük Ağırlığı : 350 kg
Motor: 1× Thielert Centurion 2.0 dört-silindirli, turbo dizel, 155 hp (114 kW)(ilk üretimler için)[14], veya 1 × TUSAŞ Motor Sanayii PD170 sıralı 4 silindirli, sıvı soğutmalı ve turboşarjlı dizel motor, 170 hp (127 kW)
Performans
Azami hız : 217 km/s (117 knot,135 mph)
Olağan Seyir Hızı : > 75 knot
Servis irtifası : 30,000 ft
Havada Kalış Süresi : 24 – 32 saat
Harekât yarıçapı : 200 km (124 mi)[16]-Uydu kontrolü ile sınırsız(Anka-S)
Çevre şartları: 15kts yan rüzgâr, 20 kts baş rüzgârı, sıcaklık, nem, yağmur ve buzlanma sınırları, MIL-HDBK-310 ile tanımlanmıştır.
Aviyonikler
Radar : Aselsan Sar
AselFlir 300 kızılötesi görüntüleme ve lazer işaretleme (ANKA-A ve Anka-B:Geliştirme versiyonları)
Yeni nesil Aselsan CATS kızılötesi görüntüleme ve lazer işaretleme (ANKA-S: Üretim versiyonu)
SATCOM uydudan yönetim sistemi (ANKA-S)
Silah sistemleri (Anka-S)
Roketsan UMTAS
Roketsan CİRİT
Roketsan MAM-L
Roketsan MAM-C