Son Dakika... THY İsrail seferlerini durdurdu

Türk hava Yolları (THY), İsrail – Hamas Savaşı’nın dördüncü gününde İsrail’e seferlerini durdurduğunu açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın başlattığı saldırılar çatışmaya dönüştü. İsrail’in verdiği karşılıklarla birlikte her iki tarafta da çok sayıda can kaybı yaşandı. Hayatını kaybeden İsraillilerin sayısı 1000’i bulurken İsrail’in başlattığı operasyonlar sonucu da 830 Filistinli hayatını kaybetti. 4 bin 250 Filistinli’de yaralandı. Filistinli gruplar, çok sayıda İsrailli askeri ve bazı sivilleri esir aldı.