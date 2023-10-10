Son Dakika... THY İsrail seferlerini durdurdu

Türk Hava Yolları (THY) İsrail'e seferlerin durdurulduğunu açıkladı.

Son Dakika... THY İsrail seferlerini durdurdu

Türk hava Yolları (THY), İsrail – Hamas Savaşı’nın dördüncü gününde İsrail’e seferlerini durdurduğunu açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın başlattığı saldırılar çatışmaya dönüştü. İsrail’in verdiği karşılıklarla birlikte her iki tarafta da çok sayıda can kaybı yaşandı. Hayatını kaybeden İsraillilerin sayısı 1000’i bulurken İsrail’in başlattığı operasyonlar sonucu da 830 Filistinli hayatını kaybetti. 4 bin 250 Filistinli’de yaralandı. Filistinli gruplar, çok sayıda İsrailli askeri ve bazı sivilleri esir aldı.

Öne Çıkanlar
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Hamas kime hizmet ediyor?
Hamas kime hizmet ediyor?
Emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?
Emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?
MasterChef All Star 114. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 114. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Aşırı ısınma sorunundan sonra iPhone 15'te bir skandal sorun daha çıktı
Aşırı ısınma sorunundan sonra iPhone 15'te bir skandal sorun daha çıktı
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
Son Haberler
SİBERAY "sahte sitelere" karşı uyardı: Bu tür linklere tıklamayın Gündem
SİBERAY "sahte sitelere" karşı uyardı: Bu tür linklere tıklamayın
Tolga Karel'in 'ateş çemberi' paylaşımı gündem oldu Magazin
Tolga Karel'in 'ateş çemberi' paylaşımı gündem oldu
Cemel Canpolat’ın İmamoğlu hakkında söylediği sözler İBB Meclisi’ne taşındı. AKP soru önergesi verdi Gündem
Cemel Canpolat’ın İmamoğlu hakkında söylediği sözler İBB Meclisi’ne taşındı. AKP soru önergesi verdi
Tayvan'dan Çin'e barış çağrısı Dünya
Tayvan'dan Çin'e barış çağrısı
Fatih Tekke Süper Lig'e geri dönüyor Spor
Fatih Tekke Süper Lig'e geri dönüyor
Şevval Sam hakkındaki bomba gerçek ortaya çıktı Magazin
Şevval Sam hakkındaki bomba gerçek ortaya çıktı