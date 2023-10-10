Filistin Dışişleri Bakanlığı: İsrail uluslararası yasaklı olan fosfor bombası kullanıyor

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nde nüfusun yoğun olduğu bölgelere düzenlediği saldırılarda fosfor bombası kullandığını bildirdi.

Filistin Dışişleri Bakanlığı: İsrail uluslararası yasaklı olan fosfor bombası kullanıyor

İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde nüfusun yoğun olduğu bölgelere fosfor bombasıyla saldırı düzenledi.

Filistin Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformu hesabından yapılan açıklamada, "İşgalci İsrail, Filistinlilere karşı uluslararası yasaklı olan beyaz fosforu kullanıyor." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, İsrail'in fosfor bombasını Gazze'nin kuzeyindeki Kerame bölgesinde kullandığı aktarıldı.

fosforbombasi1.jpegULUSLARASI ÖRGÜTLER DE FOSFOR SİLAHLARI KULLANDIĞINI BELİRTTİ

Öte yandan Cenevre merkezli Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Örgütü (Euro-Med) Başkanı Rami Abdu, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail askeri güçlerinin Gazze kentinin kuzeybatısında nüfusun yoğun olduğu bölgelerde fosfor silahlarını kullandığını ifade etti.

New York merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) de daha önceki raporlarında, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında fosfor kullandığını belirtmişti.

İsrail'den ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

fosforbombasi2.jpegİSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 830 kişinin hayatını kaybettiği, 4 bin 250 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 19 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 110 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1000 İsraillinin hayatını kaybettiği, 106'sı ağır 2 bin 806 kişinin de yaralandığı aktarılmıştı.

fosforbombasi3.jpegFOSFOR BOMBASI NEDİR?

Fosfor bombası, beyaz fosfor adı verilen kimyasal bir madde içeren bir patlayıcı silahtır. Yangın silahı olarak beyaz fosfor, "1980 Konvansiyonel Silahlar Konvansiyonu" kapsamına girmektedir. Bu konvansiyon yangın silahlarının sivil halk üzerinde veya hava saldırılarında sivillerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde kullanılmasını yasaklamaktadır.

BEYAZ FOSFOR BOMBASININ ETKİLERİ NELERDİR?

Fosfor dumanının teneffüs edilmesi ciğerlerde ani yaralar oluşmasına ve teneffüs eden kişinin havasızlıktan boğulmasına yol açmaktadır. Hemen sonraki aşamada insan vücudu içten dışa doğru yanmaktadır. Çoğu kez, beyaz fosforla yanan kişinin elbiselerinde fazla iz meydana gelmemekte, yanma reaksiyonu vücut içinden cilde kadar sürmektedir.

Beyaz fosfor insan derisi ile temas ettiğinde oldukça ciddi ve acı verici yanıklara neden olduğu için sivillere karşı kullanımı yasak.

İlgili Haberler
Hamas esir takası için tek şartını açıkladı
Son Dakika... THY İsrail seferlerini durdurdu
Putin İsrail – Filistin savaşının sorumlusunu buldu
İsrail ordusu açıkladı. Hamas’ın iki üst düzey yetkilisi öldürüldü
Hamas Aşkelon'u vuruyor. Verilen süre doldu
Filistinli kadın Hamas'a ateş püskürdü. Hamas'ın çocukları lüks araba kullanıyor benim oğlum işsiz
Öne Çıkanlar
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Hamas kime hizmet ediyor?
Hamas kime hizmet ediyor?
Emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?
Emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?
MasterChef All Star 114. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 114. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Aşırı ısınma sorunundan sonra iPhone 15'te bir skandal sorun daha çıktı
Aşırı ısınma sorunundan sonra iPhone 15'te bir skandal sorun daha çıktı
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
Son Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Fenerbahçe'den TFF'ye Ali Koç tepkisi Spor
Fenerbahçe'den TFF'ye Ali Koç tepkisi
Fotoğraf sanatçısı Manuel Çıtak hayatını kaybetti Magazin
Fotoğraf sanatçısı Manuel Çıtak hayatını kaybetti
Pegasus Hava Yolları İsrail seferlerine ara verdi Gündem
Pegasus Hava Yolları İsrail seferlerine ara verdi
Avrupa Birliği’nden Gazze’ye destek açıklaması Dünya
Avrupa Birliği’nden Gazze’ye destek açıklaması