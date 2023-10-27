THY'de birçok uçuşta rötar skandalı. Önce havalimanında sonra uçakta

THY son dönemde yaşanan rötarlar çığırından çıktı. 4-5 saate varan gecikmeler uçak içerisinde beklemeler yolcular tarafından tepki çekti.

THY'de birçok uçuşta rötar skandalı. Önce havalimanında sonra uçakta

Türk Hava Yolları'nda (THY) son dönemde yaşanan rötarlar yolcuları isyan ettirdi. Birçok uçuşun saatlerce gecikmeli yapıldığı öğrenildi. Sosyal medyada çok sayıda THY yolcusu yaşadıkları problemleri dile getirdi.

thy.jpgmedyatava'da yer alan habere göre. rötarların 4-5 saate kadar çıktığı, uçağın içerisinde de yolcuların uzun süre bekletildiği belirtildi.

"35 DAKİKA SONRA ARPA BOYU İLERLEDİK"

Nilüfer Erman isimli X kullanıcısı, "13.45'te Lizbon havalimanında check-in kuyruğuna girdik, 35 dakika sonra arpa boyu ilerledik. Bu arada mesaj geldi. @THY 4 saat rötar yapacak. Bu arada Eylül başında bilet alırken gidiş dönüş exit aldık para ile. Dönüşte biz başka yere atmış @THY. BİTMEDİ" ifadelerini kullandı.

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"HAVAALANINDA ESİR KALDIK"

Mete Seremet ise "2 saatlik uçuş için 2 saat rötar nedir?" diye sordu, "Hava muhalefeti de yok. Havaalanında esir kaldık. Zaten gelirken de rötar yedik. Hiç zamanında olan birşey var mı?" dedi.

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"EN UCUZ HAVAYOLU İLE BİLE YAŞAMADIĞIM BİR REZALET"

Bir başka X kullanıcısı ise isyanını, "2 saat karada rötar üstüne hiç bir açıklama yapmadan 1,5 saat uçak içinde rötar. Varış noktasına ulaşmamız gereken saatte hala uçak içindeyiz, açız ekranlarda film yok. Yıllardır yoğun uçuyorum en ucuz havayolu ile bile yaşamadığım bir rezalet." sözleri ile dile getirdi.

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Sosyal medyada çok sayıda kullanıcının benzer şeyler yazdığı görüldü. THY'den ise rötarlarla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İşte sosyal medyada paylaşılan şikayetlerden bazıları:

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