Son seçimi nokta atışı bilen Hakan Bayrakçı anket yasağı gelmeden konuştu! İstanbul’da Murat Kurum mu yoksa Ekrem İmamoğlu mu önde?

SONAR Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı, CNN Türk canlı yayınında 31 Mart yerel seçimleri öncesinde İstanbul için yaptığı anket sonuçlarını paylaştı. Bayrakçı, İBB’nin mevcut Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Cumhur İttifakı Adayı Murat Kurum karşısında önde olduğunu söyledi. Detaylı sonuçları anket yasaklarının başlayacak olmasından dolayı televizyonda değil sosyal medya hesabından paylaşacağını duyurdu.