Murat Kurum'dan İmamoğlu'na: Sen git köfte dükkanını yönet

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Büyükada AKP İlçe Başkanlığı önünde halka hitap etti. Kurum, Büyükada'daki esnafı ziyaret edip sorunlarını da dinledi.

Murat Kurum, mevcut İBB yönetiminin yatırım derdi olmadığını ifade etti. Kurum, "Onlar İstanbul'un kaynağını çarçur edip kendi gelecekleri için harcamayı bilirler ama Adalar'a yatırım yapmayı, ihtiyaçlarını gidermeyi bilmezler. Adalar'ın çöpünü bile toplamaktan acizler." dedi.

"SEN GİT KÖFTE DÜKKANINI YÖNET"

Kurum, "Kendilerine yakın gazeteci 'Sen bir il binasını almayı beceremiyorsun, bu devleti nasıl yöneteceksin?' diyor. Sen nasıl yöneteceksin Adalar'ı, sen git köfte dükkanını yönet. Onu becerirsin. Nerede Murat ismini duysa şaşırıyor, korkuyor, uykusuz geceleri var. Emin olun, bundan sonra Murat Kurum ismini çok duyacak." ifadelerini kullandı.

"ADALAR'IN O MAKUS TALİHİNİ DEĞİŞTİRECEĞİMİZ TARİH OLARAK BUGÜNÜ NOT ALIN"

Bugünün 21 Mart Bahar Bayramı olduğunu, bir bahar havasıyla Adalar'a geldiklerini belirten Kurum, "Bugünü hiç unutmayın. Bugün 31 Mart'ta Adalar'ın o makus talihini değiştireceğimiz tarih olarak bugünü not alın. 31 Mart akşamı burada İstanbul Büyükşehir Belediyesini Adalar'ın her yerinde hissedeceksiniz." diye konuştu.

"İBB HER TÜRLÜ İMKANI ADALAR HALKINA VERİYOR OLACAK"

Kurum, ilçede huzur içerisinde bir yaşamın olduğunu vurgulayarak, "Adalar'da yaşamak külfet olmayacak, kıymetli, değerli olacak. Burada yaşayan halkımız buraya gelirken toplu ulaşımla alakalı veya vapurlarla alakalı bu sorunları, bu problemleri yaşamayacak. Adalar'a gelen kardeşlerimiz, 65 yaş üstü büyüklerimiz, İstanbul'da nasıl seyahat ediyorlarsa, Adalar'a gelirken de ücretsiz bir şekilde gelecek. Adalar'da ulaşımda nasıl öğrencilere yüzde 40 indirim yaptıysak, Adalar halkının da buraya ulaşımı noktasında İBB her türlü imkanı Adalar halkına veriyor olacak." ifadelerini kullandı.

Göreve geldiklerinde aktarmalı yolculuklarda deniz ulaşımının ücretsiz hale geleceğinin altını çizen Kurum, şöyle devam etti:

"Adalar'da vatandaşımızın bizden, halkımızın kullanacağı plajlarla alakalı talebi var. 1 Nisan itibarıyla Adalar'da halk plajının kurulması adına yatırımları yapacağız. İstiyoruz ki, Adalar'da esnafımız huzurlu, vatandaşlarımız mutlu olsun. Burada nostaljik bir tramvayla bu güzelliği en güzel şekilde hissetsinler istiyoruz. İnşallah buraya yakışacak bir elektrikli, bu güzelliğimizi koruyacak ama vatandaşlarımızın da bu güzellikten en güzel şekilde istifade edeceği bir nostaljik tramvayımızı da Adalar'ımıza kazandırıyor olacağız.