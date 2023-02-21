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Milli maç öncesi son teknoloji ile yapılan stadın duvarları çatladı

Bir tarafta çök, kapan, tutun gerçeği. Bir tarafta çal, çırp, ucuza getir devlet onaylar nasıl olsa... Daha 2017’de açılan 145 milyon lira maliyetli Samsun 19 Mayıs Stadyumu’nda çatlaklar meydana geldi.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 10:17
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Son teknoloji ile yapılan stadın duvarları çatladı

Milli maç öncesi son teknoloji ile yapılan stadın duvarları çatladı
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19 Haziran Pazartesi günü Türkiye ile Galler arasında oynanacak müsabakanın yeri olarak açıklanan Samsun 19 Mayıs Stadı'ndan gelen görüntüler tepkilere neden oldu. 145 milyon lira maliyetle inşa edilen ve 2017'de hizmete açılan stadın tribünlerinde ve duvarlarının bazı bölümlerinde çatlak, zeminde ise açılmalar meydana geldi.



İNCELEME BAŞLATILDI
Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler üzerine Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, konuyla ilgili bir rapor hazırlayarak Gençlik ve Spor Bakanlığına sundu ve inceleme başlatıldı.



PAYLAŞILAN VİDEO OLAY YARATTI
145 milyon liraya yapılan statta çalışan işçinin videosu sosyal medyada gündemin zirvesine oturdu.

İşte o video:



SON TEKNOLOJİ ÜRÜNÜ
Samsun'un iç saha maçlarında oynadığı son teknoloji ürünü akıllı stat, UEFA standartlarına göre yapılmıştı. 33 bin 919 kapasiteli stadyum için 145 milyon lira harcandı.



İHALEYE 9 FİRMA KATILMIŞTI
TOKİ tarafından açık usulde yapılan ihalesi 3 Aralık 2012 tarihinde gerçekleşmiş ve ihaleye dokuz firma katılmıştı. İhaleyi 125 milyonluk teklifiyle Ali Acar İnşaat kazanmış; stadyumu en geç 800 gün içerisinde teslim etmeyi taahhüt etmişti.



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