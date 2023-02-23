Deprem sonrası tribünleri yarılan Samsun Stadı için hayrete düşüren açıklama: İşin tekniği budur

Turgay Beşyıldız / YENİÇAĞ

Samsun’un yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda tribünlerin bulunduğu bazı bölümlerinde duvarlarda çatlak ve zeminde açılmaların yaşanması dikkat çekti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 19 Haziran 2023 Pazartesi günü Türkiye-Galler arasında oynanacak, UEFA Avrupa Elemeleri müsabakasının da yeri olarak açıklanan Samsun yeni 19 Mayıs Stadı’ndaki görüntüler, endişeye neden oldu. Tribünlerin bazı bölümlerinde duvardaki çatlaklar ve zeminde yaşanan açılmalar dikkat çekti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerinin Hedefhalk gazetesine yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Ülkemizde meydana gelen deprem felaketi sonrasında oluşan hassasiyet nedeniyle, doğal olarak bazı yapılar ile ilgili haberler sosyal medyada yer almaktadır. Son günlerde Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda kaymalar olduğu konusunda haberler çıkmaktadır. Türkiye'de son yıllarda yapılan büyük stadyumlar son teknoloji ve yönetmeliklere göre projelendirildi ve imal edildi. Yapılan tüm stadyum projelerinde tekniği gereği kazıklı temel kullanıldı. Zemin iyileştirmeleri tamamlandıktan sonra üst imalatlara geçildi."

“ZATEN AMAÇ BUDUR”

Açıklamanın devamında; "Böyle geniş alana sahip yapılarda, yapının beklenen ve olması istenen oturmalarının yekpare olmaması için teknikte dilatasyon tabir edilen farklı bloklar arasında ayrı çalışması istenilen uygulama yapılır. Amaçlanan, binanın istenen oturmalarını sıkıntısız sağlamasıdır. Bu oturmalar milimetreler seviyesindedir. Bu farklı oturmalar hem döşemede, hem yan duvarlarda çizgi şeklinde çatlaklar ve milimetre seviyesinde iki blok arasında farklar oluşturur. Zaten burada amaç da budur." denildi.

“İŞİN TEKNİĞİ BUDUR”

Açıklamanın son bölümünde ise "Bu hem döşemede, hem de duvarda bu dilatasyon derzleri de görüntü hassasiyeti için, dilatasyon levhası ile kapatılır. İşin tekniği budur. TFF tarafından her yıl Stadyum Güvenlik Sertifikası istenir. Stadyumu kullanacak kulüpler bu sertifikayı alamaması halinde maçlarını o stadyumda oynanmasına izin verilmez. Samsun 19 Mayıs Stadyumuda bu sertifika kriterlerinden başarıyla geçmiş ve imza altına alınmıştır. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak her yıl denetimleri düzenli olarak yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

SAMSUN - RİZE MAÇI OYANACAK MI?

Çaykur Rizespor’un, 4 Mart Cumartesi günü deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maç öncesinde, bu durumun ortaya çıkmasının ardından, yapılan incelemeler neticesinde son durum netlik kazanacak. 34 bin kapasiteli stadyumun 5. katında geniş çatlaklar ve esnemeler meydana gelmesinin ardından, bu gelişme üzerine Samsunspor Kulübü, gerekli incelemelerin yapılması için Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’ne durumu bildirdi. Ancak görünen tablo; maçın burada oynanma ihtimalinin olup olmadığına dair bir soru işareti bıraktı.

Spor Toto 1. Lig’in 24’üncü haftasında; İki Karadeniz ekibi, Samsunspor ile Çay Kur Rizespor karşı karşıya gelecek. Konu ile ilgili Samsunspor cephesi: “Durumun değerlendirmesini yaptık. Stadın çatlayan yerlerini tespit ettik. Durumu gerekli resmi mercilere ilettik. Onlar da en kısa süre içinde stadımıza gelerek hasar tespit çalışmalarının yapılacağını söylediler. Bu çalışma sonrasındaki oluşturulacak rapora göre hareket edilecek. Saha içindeki zeminde bir sıkıntı yok” ifadelerini kullandı.

RİZESPOR: BİZE FARK ETMEZ

Samsunspor’un ardından, Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, ‘’Bizim karar verebileceğimiz bir durum değil tabi ki, Futbol Federasyonu’nun dan haber bekliyoruz.’’ diyen Bakır, “Samsunspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Çok hassas bir durum, yetkililer ivedilikleri gerekli kontrolleri yapıp kamuoyunu ve bizleri bilgilendirecektir. Bu konuda güvenimiz tamdır. Samsun’da da, başka bir yerde de, nerede derseler orada oynarız. Farketmez” dedi.