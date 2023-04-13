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Songül Karlı gençleşmek için bıçak altına yattı

Songül Karlı, geçirdiği estetik operasyonların ardından hayranlarının karşısına gençleşerek çıkmak için, yeniden estetik cerrahiye teslim etti.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 09:04
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Songül Karlı gençleşmek için bir kez daha bıçak altına yattı

Songül Karlı gençleşmek için bıçak altına yattı
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Editör: Özlem KIRAL

Türk Halk müziğin güçlü yorumcusu Songül Karlı, son olarak geçirdiği operasyonların ardından hayranlarının karşısına gençleşerek çıkmaya hazırlanıyor.

Karlı, dudak ve kol için kendisini plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahiye teslim etti.

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Op. Dr. Malik Abacı birlikte açıklama yapan Karlı, “Küçük yaşlarda kilolu olduğumdan ve spor yapsam bile sağlıklı beslenemediğim için kollarımda sarkmalar oluyordu. Onlar da güzel olacak” dedi.

 

 

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