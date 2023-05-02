Songül Karlı'nın son hali ortaya çıktı. Estetikle bambaşka biri oldu

Son dönemde magazin gündeminin sıkça konuştuğu isimler arasında yer alan Songül Karlı, yeni imajıyla sosyal medyada adından söz ettirdi.

Hakkında estetik iddiaları çıkan ve ekranlara döneceği konuşulan Karlı, adeta başka birisi oldu.

Bir süredir kendini spora veren 49 yaşındaki Karlı, son paylaşımıyla gençlere taş çıkarttı.

Geçtiğimiz günlerde ekranlara döneceğinin müjdesini veren şarkıcının Instagram hesabından paylaştığı pozlara beğeni yağdı.

Songül Karlı, gençleşmek için yeniden kolları sıvadı ve sarkan yerlerini toparlatmak için ameliyat olmuştu.

Şarkıcı, geçtiğimiz günlerde dudak ve kol için kendisini doktorlara teslim etmişti.

Görüntüsünü değiştirmek isteyen Karlı'nın yaptığı operasyondan sonra son hali ortaya çıktı.

Şarkıcı, gittiği Almanya konseri öncesi yeni halini sosyal medya hesabından paylaştı.