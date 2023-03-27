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Songül Karlı son halini paylaştı .Estetik yaptırmasıyla gündem olmuştu

Geçirdiği estetik operasyonlarla adından söz ettiren türkücü Songül Karlı son hallerini paylaştı. Göğüs dekoltesi ve değişimiyle adından söz ettiren Songül Karlı'ya hayranları "Yılların eskitemediği güzellik" yorumlarında bulundu.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 19:40
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.Estetik yaptırmasıyla gündem olmuştu. Songül Karlı son halini paylaştı

Songül Karlı son halini paylaştı .Estetik yaptırmasıyla gündem olmuştu
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Songül Karlı'nın değişimi sık sık dikkat çekiyor. Daha önce "Oğlum, 'Anne YouTube'a giriyorum. Allah aşkına yapma. Hep bir yerlerin konuşuluyor' diyor" açıklamasıyla adından söz ettiren Karlı son dönemde yaptırdığı estetik operasyonlarla gündeme geliyordu..

49 yaşındaki türkücü Songül Karlı estetikleri yüzünden zaman zaman Hadise ve Seda Sayan'a da benzetiliyordu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla hayranlarını her gün şaşırtmaya devam eden ünlü türkücü Songül Karlı, güzelliğiyle ve son haliyle dikkat çekti.

Türkücüye hayranları Yılların eskitemediği güzellik" yorumlarında bulundu.

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