Songül Karlı son halini paylaştı .Estetik yaptırmasıyla gündem olmuştu

Songül Karlı'nın değişimi sık sık dikkat çekiyor. Daha önce "Oğlum, 'Anne YouTube'a giriyorum. Allah aşkına yapma. Hep bir yerlerin konuşuluyor' diyor" açıklamasıyla adından söz ettiren Karlı son dönemde yaptırdığı estetik operasyonlarla gündeme geliyordu..

49 yaşındaki türkücü Songül Karlı estetikleri yüzünden zaman zaman Hadise ve Seda Sayan'a da benzetiliyordu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla hayranlarını her gün şaşırtmaya devam eden ünlü türkücü Songül Karlı, güzelliğiyle ve son haliyle dikkat çekti.

Türkücüye hayranları Yılların eskitemediği güzellik" yorumlarında bulundu.