Pazar tezgahından düşerek yerlerde sürüklendiler. Semt pazarında ucuz ürün kavgası

Derinleşen ekonomik kriz vatandaşların belini bükmeye devam ediyor. Öte yandan Türkiye’nin dört bir yanından indirimli ürün izdihamı görüntüleri gelmeye devam ediyor.

İstanbul Fatih’te bir semt pazarından bir ucuz ürün izdihamı görüntüleri geldi. Semt pazarında, bir esnafın ürünlerine indirim yapması izdihama ve kavgaya neden oldu.

Vatandaşlar indirimli ürünleri satın almak için birbirine girdi. Görüntülerde, yaşlı bir kadının yerde sürüklendiği, tezgahın devrildiği ve vatandaşların birbirlerini ittiği görüldü.

Daha önce de farklı kentlerde AVM, market açılışlarına özel indirimler izdihama sebep olurken, bazı vatandaşlar ucuz ürün satın almak için hastanelik olmuştu.

BURSA’DA BENZER GÖRÜNTÜLÜER

Öte yandan dün Bursa İnegöl'ün Burhaniye Mahallesi İstiklal Caddesi’nde ev eşyaları ve aletleri satan mağazanın açılışa özel indirim kampanyasında izdiham yaşandı.

İndirimi duyan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde mağazanın önünde toplandı. Mağaza yetkililerinin kapıları açmasıyla toplanan kalabalık, içeri girmek isteyince izdiham yaşandı. Kadınların birbirini ezdiği anlar amatör kameraya yansıdı.