Sosyal konut projesinde ilk kuralar bugün çekildi

“İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde kura heyecanı başladı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen proje kapsamında ilk kuralar Şırnak ve Ardahan'da çekildi.

Ardahan'da İnönü Mahallesi'ndeki Kazım Karabekir Spor Salonu'nda düzenlenen kura törenine, Vali Vekili Şahin Demir, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Bahtiyar Topal ile konutlara başvuru yapan aileler katıldı.

250 konutun kuraları çekildi. Noter huzurunda ilk kurayı çeken Vali Vekili Demir, konutların hayırlı olmasını diledi.Kurada ismi çıkan hak sahiplerinin adları tek tek okunup dijital ekrana yansıtıldı.

Kurada ismi çıkan 15 Temmuz gazisi Zafer İpek, ilk evine kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.İlk kura Ardahan'ın yanı sıra 1450 konut için de Şırnak'ta çekildi.22 bin 57 konutun kurası 10 günde tamamlanacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, projenin 13 Eylül'de açıklandığını, 40 gün sonra 5 bin 615 konutun temelini attıklarını belirtmişti.

2 ay bile olmadan ilk kuraları çekeceklerini aktaran Kurum, "12 ilde 22 bin 57 konutun kurasını 10 günde tamamlayacağız. 250 bin konutun kurası da mart ayına kadar bitecek" sözlerine yer vermişti.