7 Kasım 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Sosyal konut projesinde ilk kuralar bugün çekildi

"İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında Şırnak ve Ardahan'da ilk kuralar çekildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 12 ilde 22 bin 57 konutun kurasını 10 günde tamamlayacaklarını duyurdu.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 11:11
Takip Et

Sosyal konut projesinde ilk kuralar bugün çekildi. Kuralar 10 günde tamamlanacak

Sosyal konut projesinde ilk kuralar bugün çekildi
+
Aa
-

 “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde kura heyecanı başladı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen proje kapsamında ilk kuralar Şırnak ve Ardahan'da çekildi.

Ardahan'da İnönü Mahallesi'ndeki Kazım Karabekir Spor Salonu'nda düzenlenen kura törenine, Vali Vekili Şahin Demir, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Bahtiyar Topal ile konutlara başvuru yapan aileler katıldı.

250 konutun kuraları çekildi. Noter huzurunda ilk kurayı çeken Vali Vekili Demir, konutların hayırlı olmasını diledi.Kurada ismi çıkan hak sahiplerinin adları tek tek okunup dijital ekrana yansıtıldı.

Kurada ismi çıkan 15 Temmuz gazisi Zafer İpek, ilk evine kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.İlk kura Ardahan'ın yanı sıra 1450 konut için de Şırnak'ta çekildi.22 bin 57 konutun kurası 10 günde tamamlanacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, projenin 13 Eylül'de açıklandığını, 40 gün sonra 5 bin 615 konutun temelini attıklarını belirtmişti.

2 ay bile olmadan ilk kuraları çekeceklerini aktaran Kurum, "12 ilde 22 bin 57 konutun kurasını 10 günde tamamlayacağız. 250 bin konutun kurası da mart ayına kadar bitecek" sözlerine yer vermişti.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Maratonda koşan İmamoğlu'nun eşine söyledikleri sosyal medyayı salladı. Eşi neye uğradığını şaşırıp parmağını salladı
1
﻿Maratonda koşan İmamoğlu'nun eşine söyledikleri sosyal medyayı salladı. Eşi neye uğradığını şaşırıp parmağını salladı
﻿Maratonda koşan İmamoğlu'nun eşine söyledikleri sosyal medyayı salladı. Eşi neye uğradığını şaşırıp parmağını salladı
﻿Anket sonuçlarını gören AKP’liler saçlarını yoluyor. Saray’da alarm zilleri çalıyor
2
﻿Anket sonuçlarını gören AKP’liler saçlarını yoluyor. Saray’da alarm zilleri çalıyor
﻿Anket sonuçlarını gören AKP’liler saçlarını yoluyor. Saray’da alarm zilleri çalıyor
﻿Kılıçdaroğlu istemeden AKP’yi zor durumda bıraktı. Masaya oturup eline kağıt kalem alsa böyle oyun kuramazdı. Gazeteci Tolga Şahin açıkladı
3
﻿Kılıçdaroğlu istemeden AKP’yi zor durumda bıraktı. Masaya oturup eline kağıt kalem alsa böyle oyun kuramazdı. Gazeteci Tolga Şahin açıkladı
﻿Kılıçdaroğlu istemeden AKP’yi zor durumda bıraktı. Masaya oturup eline kağıt kalem alsa böyle oyun kuramazdı. Gazeteci Tolga Şahin açıkladı
﻿Abdullah Avcı'dan Bartra açıklaması
4
﻿Abdullah Avcı'dan Bartra açıklaması
﻿Abdullah Avcı'dan Bartra açıklaması
﻿Tayfur Bingöl'den Nihat Kahveci'ye olay cevap
5
﻿Tayfur Bingöl'den Nihat Kahveci'ye olay cevap
﻿Tayfur Bingöl'den Nihat Kahveci'ye olay cevap
﻿Bahçeli'nin eski sağ kolu Bülent Yahnici'den MHP'ye zehir gibi sözler: Türk milliyetçilerinin mahkemesinde ancak sanık olursunuz
6
﻿Bahçeli'nin eski sağ kolu Bülent Yahnici'den MHP'ye zehir gibi sözler: Türk milliyetçilerinin mahkemesinde ancak sanık olursunuz
﻿Bahçeli'nin eski sağ kolu Bülent Yahnici'den MHP'ye zehir gibi sözler: Türk milliyetçilerinin mahkemesinde ancak sanık olursunuz
﻿Azgın dalgalar bir kişi yuttu
7
﻿Azgın dalgalar bir kişi yuttu
﻿Azgın dalgalar bir kişi yuttu
﻿Yer: İstanbul. Yediği mantardan zehirlenen bir kişi öldü
﻿Yer: İstanbul. Yediği mantardan zehirlenen bir kişi öldü
﻿Yer: İstanbul. Yediği mantardan zehirlenen bir kişi öldü
﻿Gökdeniz Karadeniz'den flaş Aziz Yıldırım itirafı. Trabzonspor taraftarını kızdıracak açıklamalar
﻿Gökdeniz Karadeniz'den flaş Aziz Yıldırım itirafı. Trabzonspor taraftarını kızdıracak açıklamalar
﻿Gökdeniz Karadeniz'den flaş Aziz Yıldırım itirafı. Trabzonspor taraftarını kızdıracak açıklamalar
﻿Babası stresli olan çocukta neler baş gösteriyor?
﻿Babası stresli olan çocukta neler baş gösteriyor?
﻿Babası stresli olan çocukta neler baş gösteriyor?
﻿Kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için uyarı üstüne uyarı
﻿Kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için uyarı üstüne uyarı
﻿Kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için uyarı üstüne uyarı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.