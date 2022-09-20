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TOKİ’nin sosyal konut projesine başvuracaklara kritik uyarı. Aman dikkat edin

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı açıklanan sosyal konut projesinde TOKİ’nin ismini kullanılarak sahtekarlık girişiminde bulunulduğunun tespit edildiğini belirterek, telefonla veya şahsen adaylara ulaşarak kuralarda öncelik sağlayacaklarını vadeden kişilere itibar edilmemesini istedi.

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 21:10
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Sosyal konut projesine başvuracaklara TOKİ'den kritik uyarı. Aman dikkat edin

TOKİ’nin sosyal konut projesine başvuracaklara kritik uyarı. Aman dikkat edin
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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'ndan (TOKİ) geçtiğimiz günlerde açıklanan "İlk Evim İlk İşyerim"  sosyal konut projesi ile ilgili dikkat çeken bir uyarı geldi.

DOLANDIRICILARA DİKKAT

TOKİ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Son günlerde konuta erişmekte zorlanan dar gelirli vatandaşları konut sahibi yapan İdaremizin ismi kullanılarak sahtekarlık ve dolandırıcılık girişiminde bulunulduğu tespit edilmiştir." ifadesi kullandı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında "Başvurunuzun ardından kurada öncelik sağlanacağı ve bunun için para talep edildiği" yönünde dolandırıcılık girişiminde bulunulduğu şikayetleri geldiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"İdaremiz tarafından satışa sunulan konutların başvuru toplama, sözleşme imzalama, devir, teslim, tapu vb. işlemlerinin tamamı Halk Bankası ve Ziraat Bankasının yetkili şubeleri aracılığı ile yapılmakta, başka bir banka şubesi ve şahıs hesapları üzerinden işlem yapılmamaktadır. Ayrıca herhangi bir kooperatif veya dernek vasıtasıyla bir talep, ön talep ya da kapora alınarak işlem yapılmamaktadır. Bu sebeple size telefonla veya şahsen ulaşarak kuralarda öncelik sağlayacaklarını vadeden, ödeme talep eden kişi veya kişilere itibar edilmemesi gerekmektedir. Ayrıca sizinle irtibata geçerek para talebinde bulunulması durumunda savcılığa suç duyurusunda bulunulması gerekmektedir."

Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için TOKİ'nin internet sayfası "www.toki.gov.tr", çağrı merkezi 444 86 54, kurumsal sosyal medya hesapları ve yetkili bankalar dışında kimseye itibar etmemeleri, iş ve işlem yapmamaları gerektiği vurgulandı.

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