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  • Genç çiftin ‘TOKİ’ videosu sosyal medyada gündem oldu: Keşke babanda görseydi bu günleri...

Genç çiftin ‘TOKİ’ videosu sosyal medyada gündem oldu: Keşke babanda görseydi bu günleri...

TOKİ evlerinden birinin kendilerine çıktığına dair hayali bir video paylaşan genç çiftin paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 02:01
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Genç çiftin ‘TOKİ’ videosu sosyal medyada gündem oldu: Keşke babanda görseydi bu günleri...

Genç çiftin ‘TOKİ’ videosu sosyal medyada gündem oldu: Keşke babanda görseydi bu günleri...
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde duyurduğu 'TOKİ sosyal konut projesi’ne başvuruları devam ederken, uzun yıllar sürecek olan ‘taksit’ ödemeleri eleştirilere neden oldu.

Projeye ilişkin eleştiriler ve tartışmalara sürerken, TOKİ’nin kendilerine çıktığını mizahi bir bakış açısıyla işleyen genç çiftin videosu sosyal medyada gündem oldu.

Videoda, çiftin, ‘taksit’ göndermesi dikkat çekti.

Video kısa sürede sosyal medyada binlerce kez izlendi.

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