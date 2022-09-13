Sosyal konut projesinin yapılacağı ilçeler belli oldu

Sosyal Konut Projesi'nin yapılacağı il ve ilçeler şöyle:
Adana
- İmamoğlu
- Merkez
- Sarıçam
- Yumurtalık
- Tufanbeyli
Adıyaman
- Besni
- Gölbaşı
- Gerger
- Sincik
- Tut
- Çelikhan
Afyonkarahisar
- İscehisar
- Kızılören
- Merkez
- Bayat
- Başmakçı
- Dazkırı
- Dinar
- Emirdağ
- Hocalar
- Beyyazı
- Sandıklı
- Sinanpaşa
- Çay
- Çobanlar
- Kuyucak
- İncirliova
Ağrı
- Merkez
- Patnos
- Tutak
Aksaray
- Merkez
- Ağaçören
- Eskil
- Gülağaç
- Güzelyurt
- Sarıyahşi
- Sultanhanı
- Göynücek
- Hamamözü
- Suluova
- Ziyaret
Amasya
- Merkez
Ankara
- Ayaş
- Gölbaşı
- Kahramankazan
- Mamak
- Etimesgut
- Polatlı
- Sincan
- Bala
- Evren
- Kızılcahamam
- Çamlıdere
- Şereflikoşhisar
Antalya
- Döşemealtı
- Gazipaşa
- Kaş
- Manavgat
- Merkez
- Serik
- İbradı
Ardahan
- Merkez
- Göle
Artvin
- Merkez
Aydın
- Çine
- Efeler
- Merkez
- Nazilli
- Söke
- Bozdoğan
- Buharkent
- Karacasu
- Karpuzlu
- Koçarlı
Balıkesir
- Altıeylül
- Ayvalık
- Bandırma
- Susurluk
- Bigadiç
- Havran
- Marmara
- Savaştepe
- Sındırgı
- İvrindi
Bartın
- Merkez
- Kozluk
- Amasra
- Kozcağız
Bayburt
- Merkez,
- Aydıntepe
- Demirözü
- Aydıntepe
Batman
- Beşiri
- Gercüş
- Hasankeyf
Bilecik
- Merkez
- Osmaneli
- Pazaryeri
- İnhisar
Bingöl
- Adaklı
- Merkez
- Genç
Bitlis
- Ahlat
- Ovakışla
- Tatvan
- Adilcevaz
- Hizan
Bolu
- Merkez
- Kıbrısçık
- Dörtdivan
- Mengen
- Yeniçağa
Bursa
- Gürsu
- Karacabey
- Kestel
- Mustafakemalpaşa
- Nilüfer
- Orhangazi
- Büyükorhan
- Harmancık
- Keles
- Orhaneli
- Yenişehir
Çanakkale
- Merkez
- Biga
- Ezine
- Gelibolu
- Gökçeada
Çorum
- Merkez,
- Alaca
- Dodurga
- Laçin
- Ortaköy
- Osmancık
- Sungurlu
- Uğurludağ
- İskilip
Denizli
- Acıpayam
- Bekilli
- Çivril
- Merkezefendi
- Pamukkale
- Baklan
- Beyağaç
- Buldan
- Honaz
- Kale
- Sarayköy
- Serinhisar
- Kızılcabölük
- Çal
- Çardak
Diyarbakır
- Bismil
- Ergani
- Kayapınar
- Merkez
- Eğil
- Hazro
- Kocaköy
- Kulp
- Çermik
- Cüngüş
Düzce
- Merkez
- Cumayeri
- Kaynaşlı
- Yığılca
- Gölyaka
Edirne
- Merkez
- Enez
- Keşan
- Meriç
- Süloğlu
- Uzunköprü
- İpsala
Elazığ
- Merkez
- Ağın
- Karakoçan
- Keban
- Kovancılar
- Yurtbaşı
- Palu
Erzurum
- Olur
- Oltu
- Paladöken
- Aşkale
- Hınıs
- Narman
- Pasinler
- Çat
- İspir
Erzincan
- Kemah
- Otlukbeli
- Refahiye
- Çayırlı
- İliç
Eskişehir
- Odunpazarı
- Günyüzü
- Han
- Mahmudiye
- Mihalıççık
- Sarıcakaya
- Seyitgazi
Giresun
- Nurdağı
- Şahinbey
- Şehitkamil
- Nizip
- Araban
- Karkamış
- Oğuzeli
- Yavuzeli
- Islahiye
Giresun
- Görele
- Merkez
- Alucra
- Bulancak
Gümüşhane
- Merkez
- Köse
- Kürtün
- Özkürtün
Hakkari
- Çukurcan
- Merkez
- Yüksekova
- Durankaya
Hatay
- Dörtyol
- Altınözü
- Erzin
- Hassa
- İskenderun
- Kırıkhan
- Merkez
- Payas
- Reyhanlı
- Belen
- Yayladağı
Iğdır
- Merkez
Isparta
- Merkez
- Gönen
- Keçiborlu
- Senirkent
- Yalvaç
- Yenilarbademli
İstanbul
- Arnavutköy
- Çatalca
- Silivri
- Tuzla
- Başakşehir
- Esenler
İzmir
- Aliağa
- Bergama
- Dikili
- Güzelbahçe
- Kiraz
- Menemen
- Merkez
- Seferihisar
- Torbalı
- Urla
- Karaburun
- Kınık
Kahramanmaraş
- Afşin
- Elbistan
- Göksun
- Merkez
- Pazarcık
- Türkoğlu
- Çağlayancerit ,
Karabük
- Merkez
- Eflani
- Eskipazar
- Yortan
- Ovacık
Karaman
- Merkez
- Başyayla
- Kazımkarabekir
- Akçaşehir
Kars
- Merkez
- Sarıkamış
Kastamonu
- Merkez
- Araç
- Ağlı
- Cide
- Devrekhanı
- Küre
- Seydiler
- Çatalzeytin
- İhsangazi
Kayseri
- Merkez
- Yahyalı
- Akkışla,
- Bünyan
- Develi
- Felahiye
- Hacılar
- Pınarbaşı
- Sarız
- Tomarza
- Yeşilhisar
- İncesu
Kırklareli
- Merkez
- Babaeski
- Demirköy
- Kofçaz
- Lüleburgaz
- Pınarhisar
Kırıkkale
- Bahşılı
- Delice
- Karakeçili
- Keskin
- Sulakyurt
- Çelebi
Kilis
- Merkez
Kırşehir
- Kaman
- Özbağ
- Mucur
- Çiçekdağı
Kocaeli
- Derince
- Dilovası
- Gebze
- İzmit
- Kandıra
- Körfez
Konya
- Akşehir
- Beyşehir
- Çumra
- Ereğli
- Ilgın
- Karapınar
- Kulu
- Merkez
- Seydişehir
- Bozkır
- Cihanbeyli
- Doğanhisar
- Güneysınır
- Hadim
- Hüyük
- Kadınhanı
- Sarayönü
- Taşkent
- Tuzlukçu
- Yalıhüyük
- Yunak
- Çeltik
Kütahya
- Merkez
- Simav
- Tavşanlı
- Altıntaş
- Aslanpala
- Domaniç
- Dumlupınar
- Gediz
- Simav
- Hisarcık
Malatya
- Battalgazi
- Merkez
- Arapgir
- Darende
- Doğanşehir
- Hekimhan
- Kuluncak
- Pütürge
- Yazıhan
- Ahmetli
Manisa
- Akhisar
- Alaşehir
- Kırkağaç
- Kula
- Saruhanlı
- Soma
- Şehzadeler
- Yunusemre
- Demirci
- Gördes
- Salihli
- Durasıllı
Mardin
- Artuklu
- Midyat
- Merkez
- Dargeçit
- Mazıdağı
- Yeşilli
Mersin
- Merkez
- Mut
- Silifke
- Tarsus
- Toroslar
- Anamur
- Aydıncık
Muğla
- Bodrum
- Fethiye
- Merkez
- Milas
- Seydikemer
- Kavaklıdere
- Köyceğiz
- Yatağan
Muş
- Merkez
- Korkut
Nevşehir
- Merkez
- Acıgöl
- Derinkuyu
- Gülşehir
- Kozaklı
- Sulusaray
- Tatlarin
- Ürgüp
Niğde
- Bor
- Merkez
- Aktaş
- Çamardı
- Çiftlik
Ordu
- Fatsa
- Merkez
- Ünye
- Akkuş
- Gölköy
- Gürgentepe
- Mesudiye
- Çamaş
- Çaybaşı
Osmaniye
- Kadirli
- Merkez
- Bahçe
- Düziçi
- Sumbas
- Topraktepe
Rize
- Merkez
- Güneysu
Sakarya
- Merkez
- Arifiye
- Hendek
- Kocaali
- Ferizli
- Taraklı
Samsun
- Canik
- Çarşamba
- İlkadım
- Merkez
- Ondokuzmayıs
- Havza
- Kavak
Siirt
- Merkez
- Baykan
- Eruh
- Tillo
Sinop
- Merkez
- Ayancık
- Boyabat
- Dikmen
- Saraydüzü
Sivas
- Merkez
- Doğanlar
- Divriği
- Gemerek
- Gürün
- Hafik
- Kangal
- Yıldızeli
- Zara
- İmranlı
Şanlıurfa
- Birecik
- Bozova
- Ceylanpınar
- Eyyübiye
- Aşuk
- Viranşehir
Şırnak
- İdil
- Merkez
Tekirdağ
- Çorlu
- Saray
- Süleymanpaşa
- Hayrabolu
- Muratlı
Tokat
- Erbaa
- Merkez
- Turhal
- Artova
- Pazar,
- Yeşilyurt
Trabzon
- Merkez
- Of
- Araklı
- Arsin
- Düzköy
- Maçka
- Ortahisar
- Çarşıbaşı
- Sürmene
Tunceli
- Mazgirt
- Merkez
- Hozat
Uşak
- Merkez
- Sivaslı
- Ulubey
Van
- Edremit
- Erciş
- İpekyolu
- Merkez
- Gevaş
- Muradiye
- Çaldıran
- Özalp
Yalova
- Merkez
- Altınova
Yozgat
- Saraykent
- Boğazlıyan
- Sorgun
- Yenifakılı
- Çekerek
- Akdağmadeni
- Şefaatli
Zonguldak
- Gökçebey
- Beycuma
- Merkez
- Çaydeğirmeni
- Çaycuma
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