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  • Sosyal konut projesinin yapılacağı ilçeler belli oldu

Sosyal konut projesinin yapılacağı ilçeler belli oldu

Sosyal Konut Projesi' kapsamında satışa çıkacak 250 bin konut, 10 bin iş yeri ve 100 bin altyapılı konut arsasının hangi ilçelerde yapılacağı açıkladı.

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 22:45
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Sosyal konut projesinin yapılacağı ilçeler belli oldu

Sosyal konut projesinin yapılacağı ilçeler belli oldu
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Sosyal Konut Projesi'nin yapılacağı il ve ilçeler şöyle:

Adana 

  • İmamoğlu
  • Merkez
  • Sarıçam 
  • Yumurtalık 
  • Tufanbeyli

Adıyaman 

  • Besni
  • Gölbaşı
  • Gerger
  • Sincik
  • Tut
  • Çelikhan

Afyonkarahisar

  • İscehisar
  • Kızılören
  • Merkez
  • Bayat
  • Başmakçı
  • Dazkırı
  • Dinar
  • Emirdağ
  • Hocalar
  • Beyyazı
  • Sandıklı
  • Sinanpaşa
  • Çay
  • Çobanlar
  • Kuyucak
  • İncirliova

Ağrı

  • Merkez
  • Patnos
  • Tutak

Aksaray

  • Merkez
  • Ağaçören
  • Eskil
  • Gülağaç
  • Güzelyurt
  • Sarıyahşi
  • Sultanhanı
  • Göynücek
  • Hamamözü
  • Suluova
  • Ziyaret

Amasya

  • Merkez

Ankara

  • Ayaş
  • Gölbaşı
  • Kahramankazan
  • Mamak
  • Etimesgut
  • Polatlı
  • Sincan
  • Bala
  • Evren
  • Kızılcahamam
  • Çamlıdere
  • Şereflikoşhisar

Antalya

  • Döşemealtı
  • Gazipaşa
  • Kaş
  • Manavgat
  • Merkez
  • Serik
  • İbradı

Ardahan

  • Merkez
  • Göle

Artvin

  • Merkez

Aydın 

  • Çine
  • Efeler
  • Merkez
  • Nazilli
  • Söke
  • Bozdoğan
  • Buharkent
  • Karacasu
  • Karpuzlu
  • Koçarlı

Balıkesir 

  • Altıeylül
  • Ayvalık
  • Bandırma
  • Susurluk
  • Bigadiç
  • Havran
  • Marmara
  • Savaştepe
  • Sındırgı
  • İvrindi

Bartın

  • Merkez
  • Kozluk
  • Amasra
  • Kozcağız

Bayburt

  •  Merkez,
  • Aydıntepe
  • Demirözü
  • Aydıntepe

Batman

  • Beşiri
  • Gercüş
  • Hasankeyf

Bilecik 

  • Merkez
  • Osmaneli
  • Pazaryeri
  • İnhisar

Bingöl

  • Adaklı
  • Merkez
  • Genç

Bitlis

  • Ahlat
  • Ovakışla
  • Tatvan
  • Adilcevaz
  • Hizan

Bolu

  • Merkez
  • Kıbrısçık
  • Dörtdivan
  • Mengen
  • Yeniçağa

Bursa

  • Gürsu
  • Karacabey
  • Kestel
  • Mustafakemalpaşa
  • Nilüfer
  • Orhangazi
  • Büyükorhan
  • Harmancık
  • Keles
  • Orhaneli
  • Yenişehir

Çanakkale

  • Merkez
  • Biga
  • Ezine
  • Gelibolu
  • Gökçeada

Çorum

  • Merkez,
  • Alaca
  • Dodurga 
  • Laçin
  • Ortaköy
  • Osmancık
  • Sungurlu
  • Uğurludağ
  • İskilip

Denizli

  • Acıpayam
  • Bekilli
  • Çivril
  • Merkezefendi
  • Pamukkale
  • Baklan
  • Beyağaç
  • Buldan
  • Honaz
  • Kale
  • Sarayköy
  • Serinhisar
  • Kızılcabölük
  • Çal
  • Çardak

Diyarbakır

  • Bismil
  • Ergani
  • Kayapınar
  • Merkez
  • Eğil
  • Hazro
  • Kocaköy
  • Kulp
  • Çermik
  • Cüngüş

Düzce

  • Merkez
  • Cumayeri
  • Kaynaşlı
  • Yığılca
  • Gölyaka

Edirne

  • Merkez
  • Enez
  • Keşan
  • Meriç
  • Süloğlu
  • Uzunköprü
  • İpsala

Elazığ

  • Merkez
  • Ağın
  • Karakoçan
  • Keban
  • Kovancılar
  • Yurtbaşı
  • Palu

Erzurum

  • Olur
  • Oltu
  • Paladöken
  • Aşkale
  • Hınıs
  • Narman
  • Pasinler
  • Çat
  • İspir

Erzincan

  • Kemah
  • Otlukbeli
  • Refahiye
  • Çayırlı
  • İliç

Eskişehir

  • Odunpazarı
  • Günyüzü
  • Han
  • Mahmudiye
  • Mihalıççık
  • Sarıcakaya
  • Seyitgazi

Giresun

  • Nurdağı
  • Şahinbey 
  • Şehitkamil 
  • Nizip
  • Araban
  • Karkamış
  • Oğuzeli
  • Yavuzeli
  • Islahiye

Giresun

  • Görele
  • Merkez
  • Alucra
  • Bulancak

Gümüşhane

  • Merkez
  • Köse
  • Kürtün
  • Özkürtün

Hakkari

  • Çukurcan
  • Merkez
  • Yüksekova
  • Durankaya

Hatay

  • Dörtyol
  • Altınözü
  • Erzin
  • Hassa
  • İskenderun
  • Kırıkhan
  • Merkez
  • Payas
  • Reyhanlı
  • Belen
  • Yayladağı

Iğdır

  • Merkez

Isparta

  • Merkez
  • Gönen
  • Keçiborlu
  • Senirkent
  • Yalvaç
  • Yenilarbademli

İstanbul

  • Arnavutköy
  • Çatalca
  • Silivri
  • Tuzla
  • Başakşehir
  • Esenler

İzmir

  • Aliağa
  • Bergama
  • Dikili
  • Güzelbahçe
  • Kiraz
  • Menemen
  • Merkez
  • Seferihisar
  • Torbalı
  • Urla
  • Karaburun
  • Kınık

Kahramanmaraş

  • Afşin
  • Elbistan
  • Göksun
  • Merkez
  • Pazarcık
  • Türkoğlu
  • Çağlayancerit ,

Karabük

  • Merkez
  • Eflani
  • Eskipazar
  • Yortan
  • Ovacık

Karaman

  • Merkez
  • Başyayla
  • Kazımkarabekir
  • Akçaşehir

Kars

  • Merkez
  • Sarıkamış

Kastamonu

  • Merkez
  • Araç
  • Ağlı
  • Cide
  • Devrekhanı
  • Küre
  • Seydiler
  • Çatalzeytin
  • İhsangazi

Kayseri

  • Merkez
  • Yahyalı
  • Akkışla,
  • Bünyan
  • Develi
  • Felahiye
  • Hacılar
  • Pınarbaşı
  • Sarız
  • Tomarza
  • Yeşilhisar
  • İncesu

Kırklareli

  • Merkez
  • Babaeski
  • Demirköy
  • Kofçaz
  • Lüleburgaz
  • Pınarhisar

Kırıkkale

  • Bahşılı
  • Delice
  • Karakeçili
  • Keskin
  • Sulakyurt
  • Çelebi

Kilis

  • Merkez

Kırşehir

  • Kaman
  • Özbağ
  • Mucur
  • Çiçekdağı

Kocaeli

  • Derince
  • Dilovası
  • Gebze
  • İzmit
  • Kandıra
  • Körfez

Konya

  • Akşehir
  • Beyşehir
  • Çumra
  • Ereğli
  • Ilgın
  • Karapınar
  • Kulu
  • Merkez
  • Seydişehir
  • Bozkır
  • Cihanbeyli
  • Doğanhisar
  • Güneysınır
  • Hadim
  • Hüyük
  • Kadınhanı
  • Sarayönü
  • Taşkent
  • Tuzlukçu
  • Yalıhüyük
  • Yunak
  • Çeltik

Kütahya

  • Merkez
  • Simav
  • Tavşanlı
  • Altıntaş
  • Aslanpala
  • Domaniç
  • Dumlupınar
  • Gediz
  • Simav
  • Hisarcık

Malatya

  • Battalgazi
  • Merkez
  • Arapgir
  • Darende
  • Doğanşehir
  • Hekimhan
  • Kuluncak
  • Pütürge
  • Yazıhan
  • Ahmetli

Manisa

  • Akhisar
  • Alaşehir
  • Kırkağaç
  • Kula
  • Saruhanlı
  • Soma
  • Şehzadeler
  • Yunusemre
  • Demirci
  • Gördes
  • Salihli
  • Durasıllı

Mardin

  • Artuklu
  • Midyat
  • Merkez
  • Dargeçit
  • Mazıdağı
  • Yeşilli

Mersin

  • Merkez
  • Mut
  • Silifke
  • Tarsus
  • Toroslar
  • Anamur
  • Aydıncık

Muğla

  • Bodrum
  • Fethiye
  • Merkez
  • Milas
  • Seydikemer
  • Kavaklıdere
  • Köyceğiz
  • Yatağan

Muş

  • Merkez
  • Korkut

Nevşehir

  • Merkez
  • Acıgöl
  • Derinkuyu
  • Gülşehir
  • Kozaklı
  • Sulusaray
  • Tatlarin
  • Ürgüp

Niğde

  • Bor
  • Merkez
  • Aktaş
  • Çamardı
  • Çiftlik

Ordu

  • Fatsa
  • Merkez
  • Ünye
  • Akkuş
  • Gölköy
  • Gürgentepe
  • Mesudiye
  • Çamaş
  • Çaybaşı

Osmaniye

  • Kadirli
  • Merkez
  • Bahçe
  • Düziçi
  • Sumbas
  • Topraktepe

Rize

  • Merkez
  • Güneysu

Sakarya

  • Merkez
  • Arifiye
  • Hendek
  • Kocaali
  • Ferizli
  • Taraklı

Samsun

  • Canik
  • Çarşamba
  • İlkadım
  • Merkez
  • Ondokuzmayıs
  • Havza
  • Kavak

Siirt

  • Merkez
  • Baykan
  • Eruh
  • Tillo

Sinop

  • Merkez
  • Ayancık
  • Boyabat
  • Dikmen
  • Saraydüzü

Sivas

  • Merkez
  • Doğanlar
  • Divriği
  • Gemerek
  • Gürün
  • Hafik
  • Kangal
  • Yıldızeli
  • Zara
  • İmranlı

Şanlıurfa

  • Birecik
  • Bozova
  • Ceylanpınar
  • Eyyübiye 
  • Aşuk
  • Viranşehir

Şırnak

  • İdil
  • Merkez

Tekirdağ

  • Çorlu
  • Saray
  • Süleymanpaşa
  • Hayrabolu
  • Muratlı

Tokat

  • Erbaa
  • Merkez
  • Turhal
  • Artova
  • Pazar,
  • Yeşilyurt

Trabzon

  • Merkez
  • Of
  • Araklı
  • Arsin
  • Düzköy
  • Maçka
  • Ortahisar
  • Çarşıbaşı
  • Sürmene

Tunceli

  • Mazgirt
  • Merkez
  • Hozat

Uşak

  • Merkez
  • Sivaslı
  • Ulubey

Van

  • Edremit
  • Erciş
  • İpekyolu
  • Merkez
  • Gevaş
  • Muradiye 
  • Çaldıran
  • Özalp

Yalova

  • Merkez
  • Altınova

Yozgat

  • Saraykent
  • Boğazlıyan
  • Sorgun
  • Yenifakılı
  • Çekerek
  • Akdağmadeni
  • Şefaatli

Zonguldak

  • Gökçebey
  • Beycuma
  • Merkez
  • Çaydeğirmeni
  • Çaycuma

 

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