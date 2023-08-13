Sosyal medya fenomeni Bahar Candan hakkında soruşturma açıldı

6 Şubat sabahı meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde binlerce insan hayatını kaybederken, milyonlar da evsiz kaldı. Felaket sonrası, Bahar Candan paylaştığı müstehcen pozuyla tepki çekti. Candan'ın bu paylaşımı CİMER'e şikayet edilince, hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek suçundan soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Sosyal medya fenomeni Bahar Candan hakkında soruşturma açıldı

Sosyal medya fenomeni Bahar Candan Kahramanmaraş depremi sırasında paylaştığı müstehcen pozuyla tepki çekmişti.. Candan'ın bu paylaşımı CİMER'e şikayet edilince, hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek suçundan soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaraları sarmak için Türkiye tek yürek olurkensosyal medya fenomeni Bahar Candan skandal bir paylaşımda bulundu.

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Ünlü fenomen sosyal medya hesabında müstehcen bir kıyafetle çekilmiş fotoğrafını paylaşıp "Ben ve ayıcığım deprem için çok üzgünüz, size yardım etmek için elimizden geleni yapacağız" yazınca sosyal medyada büyük tepki çekti.

Dalga geçtiği düşünülen fenomen, gelen tepkiler sonrası özür paylaşımı yapsa da kabul görmedi.

Günaydın'ndan Dilek Yaman Demir'in haberine göre; bir vatandaş CİMER'e başvurarak Candan'ın milli yas ilan edilen bu felaketle dalga geçtiği için cezalandırılmasını talep etti. Emniyet tarafından kimlik tespiti yapılan fenomen hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek suçundan soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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