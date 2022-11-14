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Sosyal medya erişime açıldı mı. Uygulamalar çökmüştü

Sosyal medya uygulamaları dün gerçekleşen alçak saldırı sonucunda erişimi engellenmişti. Uygulamalar şu anda kullanım açıldı ancak aynı durumun tekrar yaşanıp yaşanmayacağına dair herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 09:59
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Sosyal medya uygulamaları Taksim'deki saldırı sonrasında yeniden erişime açıldı

Sosyal medya erişime açıldı mı. Uygulamalar çökmüştü
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Sosyal medya uygulamalarından Twitter, Whatsapp, Instagram, Facebook ve Youtube uygulamalarında İstanbul Taksim’deki alçak terör saldırısı sonucu oluşan patlama sonrasında erişim sorunları yaşanmıştı. Kullanıcılar sosyal medya hesaplarına giremeyince internetten araştırma yapmaya başlamıştı.

Türk Telekom konuyla ilgili açıklamalarında, "Şirketimizden kaynaklanmayan sebeplerle sosyal medya kanallarıyla ilgili erişimde bazı problemler yaşanmaktadır." ifadelerini kullandı. Diğer taraftan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), sosyal medya platformlarında bant daraltma uygulaması yapıldığını duyurmuştu.

İNTERNETTEKİ SORUN DÜZELDİ Mİ?

Taksim’de meydana gelen patlama sonrası ortaya çıkan basın etiğine aykırı görüntüler ve terör içerikleri için ilgili birimlerin talebi üzerine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), tarafından ülke geneli sosyal medya platformları için bant daraltma uygulaması yapıldı.

Sosyal medya uygulamalarının ne zaman düzeleceği konusunda henüz güncel bir açıklama yapılmadı.

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