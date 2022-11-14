Sosyal medya erişime açıldı mı. Uygulamalar çökmüştü

Sosyal medya uygulamalarından Twitter, Whatsapp, Instagram, Facebook ve Youtube uygulamalarında İstanbul Taksim’deki alçak terör saldırısı sonucu oluşan patlama sonrasında erişim sorunları yaşanmıştı. Kullanıcılar sosyal medya hesaplarına giremeyince internetten araştırma yapmaya başlamıştı.

Türk Telekom konuyla ilgili açıklamalarında, "Şirketimizden kaynaklanmayan sebeplerle sosyal medya kanallarıyla ilgili erişimde bazı problemler yaşanmaktadır." ifadelerini kullandı. Diğer taraftan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), sosyal medya platformlarında bant daraltma uygulaması yapıldığını duyurmuştu.

İNTERNETTEKİ SORUN DÜZELDİ Mİ?

Taksim’de meydana gelen patlama sonrası ortaya çıkan basın etiğine aykırı görüntüler ve terör içerikleri için ilgili birimlerin talebi üzerine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), tarafından ülke geneli sosyal medya platformları için bant daraltma uygulaması yapıldı.

Sosyal medya uygulamalarının ne zaman düzeleceği konusunda henüz güncel bir açıklama yapılmadı.