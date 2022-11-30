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Sahte uygulama başka kişilere adınıza SMS gönderiyor

Akıllı telefonlara yüklenen zararlı yazılımlar çoğu zaman uygulamalardan bulaşır. Bu kez de Symoo adlı uygulamanın cihaza indirilir indirilmez farklı kişilere SMS attığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 13:48
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Telefona indirilince başkalarına mesaj atan uygulama Symoo, Play Store'dan kaldırıldı

Sahte uygulama başka kişilere adınıza SMS gönderiyor
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Cumhuriyet'te yer alan bilgilere göre; Mobil cihazlar için siber güvenlik hizmeti sunan Evina adlı şirketinden Maxime Ingrao, SMS uygulaması olan Symoo hakkında akıllı telefon kullanıcılarını yakından ilgilendiren bazı açıklamalarda bulundu. Uygulamanın kullanıcının telefonunu kullanarak bilinmeyen kişilere SMS’ler gönderdiğini belirtildi. Ingrao, bu tarz mobil uygulamaların büyük çoğunlukla hackerlar ve diğer suçlular tarafından kullanılabileceğini aktardı.

UYGULAMA 100 BİNİN ÜZERİNDE CİHAZA İNDİRİLMİŞ

Google Play Store’dan yeni kaldırılan uygulamanın 18 Ekim 2022 tarihinde kullanıma sunulduğu ortaya çıktı. Bir ay içinde 100 binin üzerinde indirilen uygulamanın sahte olmasına rağmen yeni güncellemeler ile desteklendiği ifade edildi.

Uygulama temelde indirildikten sonra kullanıcıdan telefon numarasıyla kaydolmasını ve SMS göndermek ya da bildirimleri almak izin istiyor. Kullanıcı bu izni verdiği anda ise habersiz bir şekilde Viber, Telegram, Instagram ve Google gibi platformlarda telefon sahibine ait olmayan çalıntı ya da sahte hesapların iki faktörlü doğrulama hizmetini numaranızı kullanarak aktif hale getiriyor.

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