Neslihan Atagül her şeyi biliyor iddiası. Ünlü çiftle ilgili dedikodular ortalığı karıştıracak

Editör: Bengü Zorlu

Oyuncu Kadir Doğulu'nun Alaçatı’daki eğlence mekanında bir kadınla samimi dans görüntüleri sosyal medyaya oradan da basına sızınca magazin dünyasını ve kafaları karıştırdı.

KADİR DOĞULU’NUN O KADINLA İMAM NİKAHI KIYDI İDDİASI

Neslihan Atagül ile 7 senelik evliliği olan ve her fırsatta aşkını ilan eden; örnek çiftlerden biri olarak gösterilen Doğulu çifti için ‘aldatma’ iddiası magazin camiasında beklenmeyen bir dedikodu yarattı.

Tv8’de yayınlanan 2. Sayfa programına gelen bir iddiaya göre, Kadir Doğulu, uzun zamandır baş harfi ‘S’ olan sarışın bir kadınla birlikte ve beraber yaşıyorlar. Kadına ev açan Doğulu’nun aynı zamanda imam nikahı kıydığı da yine iddialar arasında.

Tv programında konuşulan söylentilere göre, işin en can alıcı kısmı Kadir Doğulu’nun eşi Neslihan Atagül’ün de bu durumdan haberdar olması.

Bir dönem eşi Atagül ile birlikte Bektaşi tarikatına katıldıkları konuşulan Doğulu, “Bu makam bize verildi, beni tanıyanlar bana derviş der” diyerek adeta iddiaları doğrulamıştı.

Tüm bu gelişme ve ortaya atılan bomba iddialardan sonra gözler ünlü çiftten gelmesi beklenen açıklamalara çevrildi.