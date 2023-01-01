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Sosyal medyada kadın düşmanlığı yapmıştı. Yakalandı

Kendisini videolarda "kadın düşmanı" olarak tanımlatan ve TikTok, Facebook ve Instagram'dan yasaklanan Andrew Tate ve kardeşi Tristan, Romanya'da insan kaçakçılığı ve tecavüzle bağlantılı organize suç soruşturması yapan polisler tarafından yakalandı.

Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar - 16:30
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Sosyal medyada kadın düşmanlığı yapan kişi yakalandı

Sosyal medyada kadın düşmanlığı yapmıştı. Yakalandı
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Andrew Tate, genç aktivist Greta Thunberg ile Twitter'da yaptığı tartışma sosyal medyada gündem oldu. Olayı araştıran polisler Tate kardeşleri Romanya'daki evinden götürüldü. ABD doğumlu ve İngiliz vatandaşı olan Tate, şu an silinmiş bir YouTube videosunda, Romanya'ya taşınma nedeninin “%40'ının "MeToo dönemi" cinsel saldırı iddialarına yönelik olarak "Doğu Avrupa'da bu çöp sineklerinin hiçbirinin olmaması" olduğunu belirtti.

Organize Suçları ve Terörizmi Soruşturma Müdürlüğü (DIICOT) tarafından yayınlanan bir ifadede, Tate'in adı verilmedi, ancak suç faaliyetinden "makul olarak şüphelenilen" dört kişinin sorgulanmak üzere götürüldüğü ve beş evde arama yapıldığı ifade edildi.

Sorgulanmak üzere alınan kişiler arasında Tate ve erkek kardeşi olduğu anlaşılan iki İngiliz vatandaşı ile iki Romanya vatandaşı yer aldı. Bu kişilerin 24 saat gözaltında tutulacağı ifade edildi.

DIICOT yaptığı açıklamada, grup tarafından cinsel istismara uğrayan altı kişiyi tespit ettiğini ve İngiliz vatandaşlarının kurbanlarla romantik bir ilişki içindeymiş gibi davranacağı, onları Romanya'ya götüreceği ve ardından kurbanları porno oluşturmaya zorlamak için fiziksel şiddet ve psikolojik manipülasyonun bir kombinasyonunu kullanacağını söyledi. Sözde "aşık çocuk" planının ana hatlarını çizdi.

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