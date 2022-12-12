Hackerlar nasıl para kazanıyor

Hacker'lar (bilgisayar korsanları), çoğu zaman kötü karakterler olarak bilinmektedir.

Çoğu kişi, hacker'ların sadece bilgi çalarak veya savunmasız hesaplardan faydalanarak para kazandıklarını düşünür. Ancak gerçekte çok daha fazla para kazanma yöntemleri vardır.

1- BEYAZ ŞAPKALI HACKER'LAR

Hacker denildiğinde akla ilk gelen sistemleri çökerten ve bilgileri çalan suçlular olsa da, iyi niyetli (veya beyaz şapkalı) hacker'lar olarak adlandırılan diğerleri de bulunur. Bu hacker'lar, bilgilerini ve yeteneklerini yasal bir şekilde para kazanmak için kullanır. Uzmanlar, işletmelerin siber saldırıları belirlemesine ve önlemesine ve ayrıca hassas bilgileri koruyan güvenli ağlar oluşturmasına yardımcı olur.

Bu rolde, mevcut güvenlik önlemlerini analiz eder, bunları güçlendirmek için atılacak adımlar konusunda tavsiyelerde bulunur ve şirketin siber güvenlik duruşunu iyileştirmeye yardımcı olabilecek yeni teknolojiler önerirler. Ayrıca çalışanları potansiyel tehditleri nasıl belirleyecekleri ve uygun şekilde nasıl yanıt verecekleri konusunda eğitirler.

Güvenlik danışmanı olarak görev yapan hacker'lar, potansiyel failleri belirlemek için şüpheli faaliyetleri veya kötü amaçlı kodu analiz ettikleri adli tıp analizi de sağlayabilir. Bu, işletmelerin bir ihlalden kimin sorumlu olduğunu ve gelecekte benzer saldırıları nasıl önleyeceklerini belirlemelerine yardımcı olur.

SİYAH ŞAPKALI HACKER'LAR

Daha sık duyduğumuz kötü niyetli (black hat - siyah şapkalı) hacker'ların ise yasa dışı bir şekilde para kazanmak için farklı yöntemleri bulunur. Bu bilgisayar korsanları, hassas verilere ve gizli bilgilere erişmek için çeşitli teknikler kullanabilir.

Kötü niyetli hacker'lar, çalınan verileri karanlık ağda veya karaborsada satarak para kazanabilir. Bu pazarlar, suçluların saldırıya uğramış sistemlerden veri alıp sattığı çevrimiçi platformlardır. Bilgisayar korsanları bunları şifreler, kredi kartı numaraları ve hatta kötü niyetli saldırılar yoluyla elde edilen gizli belgeler gibi ticaret verileri için kullanabilir.

Fidye yazılımı, bir kurbanın bilgisayarındaki dosyaları şifrelemek ve ardından şifre çözme anahtarı karşılığında ödeme talep etmek için kullanılabilen bir kötü amaçlı yazılım türüdür. Kötü niyetli bilgisayar korsanları, kötü amaçlı yazılım ve fidye yazılımı oluşturarak kurbanlardan büyük meblağlar karşılığında şantaj yaparak para kazanabilir.