400 milyon Twitter hesabının bilgileri satışa çıktı. Aralarında SpaceX ve Donald Trump'ın hesabı da var

Twitter'da yeni bir skandal yaşandı. Bir bilgisayar korsanı, 400 milyon Twitter kullanıcısının hesap bilgilerini satışa çıkarmak için ele geçirdi. İsrail siber suç istihbarat firmasının kurucu ortağı Alon Gal, verilerin bir API güvenlik açığı sayesinde ele geçirildiğini düşünüyor.

400 milyon Twitter hesabının verileri içinde; e-posta adresleri, şifreler ve telefon numaraları gibi birçok kişisel bilgiler bulunuyor. Hedef kitlede ise Elon Musk’ın uzay şirketi SpaceX resmi hesabı, eski ABD başkanı Donald Trump, Ethereum kurucusu Vitalik Buterin gibi birçok önemli profillerin bulunduğu da belirtiliyor.

Bilgisayar korsanı, verileri satışa çıkardığı gönderide şu sözleri söyledi:

“Merhaba sevgili ihlale uğramış kullanıcılar, 400 milyondan fazla Twitter kullanıcısının bir güvenlik açığı nedeniyle verileri satıyorum. Bu veriler tamamen özel ve ünlülerin, politikacıların, şirketlerin, normal kullanıcıların ve birçok e-posta adreslerini, telefon numaralarını ve özel kullanıcı adları içeriyor”.

Hesap bilgilerini ele geçiren bilgisayar korsanı, Elon Musk’a çaldığı verileri satın almasını yoksa GPDR (Genel Veri Koruma Yönetmeliği) iddialarıyla karşı karşıya kalacağı ve 276 milyon dolar ceza alması konusunda uyarıda bulundu.

400 milyon Twitter hesabının verilerinin satılması durumunda büyük bir kaos ortamı yaşanacağı belirtiliyor. Hesaplar içerisinde büyük firmalar ve yüksek profilli isimler mevcut olduğu aktarıldı.