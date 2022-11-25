487 milyon WhatsApp kullanıcısının verileri satışa çıkarıldı. 19 milyonu Türk

Bir hacker forumunda yayınlanan ilanda 487 milyon WhatsApp kullanıcısının verilerinin satışa sunulduğu ortaya çıktı. İlan verilerine göre, çalınan veri tabanında kullanıcıların yalnızca telefon numaralarının yer aldığı belirtiliyor.

Cybernews’de yer alan habere göre, hackerlardan kanıt amaçlı örnek veri talep edildi. Test için gönderilen 1097 ABD ve 817 İngiltere’ye kayıtlı telefon numarasının doğru olup olmadığı kontrol edildiğinde ise hepsinin birer WhatsApp kullanıcısı olduğu kabul edildi.

Çalınan verilerden etkilenen ülkelerin başında Mısır, İtalya ve ABD yer aldı. Türkiye’den 19 milyon WhatsApp kullanıcısının veri tabanında yer aldığı belirtildi.

İşte tüm ülkeler ve etkilenen kullanıcı sayısı;

Facebook’un çatı şirketi Meta, konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapmadı. Çalındığı iddia edilen veriler eğer gerçekse, uygulamaya kayıtlı kullanıcıların dörtte birinin etkilendiğini söylemek mümkündür. Çünkü WhatsApp, 2 milyardan fazla kullanıcıya sahip ve hackerlar, veri tabanında yalnızca aktif hesapların yer aldığını belirtildi.