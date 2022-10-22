Sosyetik güzel Eda Taşpınar için tatil hiç bitmiyor. Yaz aylarında dünyanın çeşitli yerlerinde tatil yapan Eda Taşpınar Şimdilerde İstanbul Boğazının serin mavi sularında sevgilisi ile beraber kono yaparak hayatın tadını çıkarıyor.

Eda Taşpınar, önceki gün sevgilisi Patrick'le birlikte Boğaz'da kano turuna çıktı. Keyifli vakit geçiren çift, bir ara aşka geldi. Taşpınar, kanoda sevgilisini öpücüklere boğdu.

Taşpınar, o anlarda çekilen fotoğrafları, Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Sosyetik güzelin kareleri, hayranlarından binlerce beğeni aldı.