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Sosyetik güzel Eda Taşpınar için tatil hiç bitmiyor

Sosyal medyada sık sık paylaşım yapan Eda Taşpınar, yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı Patrick ile kano turuna çıktı. 42 yaşındaki sosyetik güzel ve sevgilisi, Boğaz'da romantik anlar yaşadı.

Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi - 16:47
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Sosyetenin ünlü ismi şimdilerde sevgilisi ile boğazda kano yaparak hayatın tadını çıkarıyor

Sosyetik güzel Eda Taşpınar için tatil hiç bitmiyor
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Sosyetik güzel Eda Taşpınar için tatil hiç bitmiyor. Yaz aylarında dünyanın çeşitli yerlerinde tatil yapan Eda Taşpınar Şimdilerde İstanbul Boğazının serin mavi sularında sevgilisi ile beraber kono yaparak hayatın tadını çıkarıyor.

Eda Taşpınar, önceki gün sevgilisi Patrick'le birlikte Boğaz'da kano turuna çıktı. Keyifli vakit geçiren çift, bir ara aşka geldi. Taşpınar, kanoda sevgilisini öpücüklere boğdu.

Taşpınar, o anlarda çekilen fotoğrafları, Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Sosyetik güzelin kareleri, hayranlarından binlerce beğeni aldı.

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