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Soykırım anıtı gibi. Müteahhitler, onlara göz yuman belediyeciler ve imar aflarının ortak eseri. Özel eşyaları mezar tahtalarına asıldı

Türkiye’yi sarsan 10 ili yıkan depremlerde yaşamını yitirenlerin yarım kalan hikayeleri mezarlara yansıdı. Görenlerin ‘Soykırım anıtı’na benzettiği manzarayı görenler, yaşanan bu durumun müteahhitler ve onlara göz yuman belediyeciler, imar afçılarının ortak eseri olduklarını dile getirdi.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 12:06
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Soykırım anıtı gibi. Özel eşyaları mezar tahtalarına asıldı

Soykırım anıtı gibi. Müteahhitler, onlara göz yuman belediyeciler ve imar aflarının ortak eseri. Özel eşyaları mezar tahtalarına asıldı
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Türkiye’yi sarsan 10 ili yıkan depremlerde yaşamını yitirenlerin yarım kalan hikayeleri mezarlara yansıdı. Mezarlara bırakılan ve depremde ölenlere ait eşyalar görenlerin yüreklerini sızlattı.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 20'ye yükseldi. 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremde arama kurtarma çalışmaları, Kahramanmaraş ve Hatay dışında tamamlandı.

Pazarcık merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Gaziantep’in İslahiye ilçesinde vefat edenlerden yaklaşık 300’ü İslahiye Asri mezarlıkta oluşturulan mezarlıklara defnedildi.

Türkiye’yi sarsan deprem felaketinde yaşamını yitirenlerin yarım kalan hikayeleri mezarlara yansıdı. Mezarlara bırakılan ve depremde ölenlere ait eşyalar yürekleri sızlattı.

Aynı soy isimden yan yana 6-7 kişinin yattığı mezarlar ilçedeki yıkımda enkaz altında yok olan ailelerin tanığı oldu.

Kimi mezarların üzerine battaniye örtülürken, kim mezar taşlarına ise depremzedelerin enkaz altından kurtarılan bere, eşarp, atkı tişört gibi kişisel eşyaları da mezar taşına giydirildi.

Depremde ölen gelinlik çağındaki kızların mezar taşlarına beyaz duvaklar bağlanırken, okulları yarım kalan öğrencilerin mezarlarında ise bırakılan kalemler yer aldı. İsimleri Arapça harflerle yazılmış Suriyelilerin de yan yana defnedildiği mezarlara yarım kalan hikayeler de yansıdı.

Kimi mezarların üzerine battaniye örtülürken, kim mezar taşlarına ise depremzedelerin enkaz altından kurtarılan bere, eşarp, atkı tişört gibi kişisel eşyaları da mezar taşına giydirildi.

Depremden sağ kurtarılan bir çocuğun ise Emir adındaki bir arkadaşının mezar taşına bıraktığı baş sağlığı notu ise dikkat çekti.

Mezarlardan bazılarında ise dikili zeytin fidanları dikkat çekti.

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