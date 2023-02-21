Depremde yıkılan binaların 3 müteahhidi daha tutuklandı

(DHA) - Deprem yıkılan binalarla ilgili Gaziantep ve Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'taksirle öldürme' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Ekipler, yıkılan binalardan Doğansoy Apartmanı müteahhidi V.R.Ö., Şadoğlu Apartmanı müteahhidi N.H., Serap Apartmanı müteahhidi R.Ö., Zorlu Apartmanı müteahhidi N.G., Bahçelioğlu Apartmanı müteahhidi A.K. ve Mazıcı Apartmanı müteahhidi M.D. yakalayarak gözaltına aldı.



Emniyette sorgulamaları yapılan V.R.Ö., N.H. ve R.Ö. sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, N.G., A.K. ve M.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.