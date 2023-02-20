20 Şubat 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Sigorta eksperleri hasar tespit çalışmaları için deprem bölgesinde

Sigorta eksperleri hasar tespit çalışmaları için deprem bölgesinde

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sigorta Eksperleri İcra Komitesi (SEİK) ve Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği (TÜSED) Başkanı Ahmet Nedim Erdem, deprem hasarlarında, sigortalıların hasarlarını hızlı, adil ve objektif bir biçimde tespit edip raporları DASK'a ve ilgili sigorta şirketlerine ileterek vatandaşların hasar tazminat ödemelerinin ivedilikle yapılması konusunda gereken tüm gayreti gösterdiklerini bildirdi.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 12:25
Takip Et

Sigorta eksperleri deprem bölgesinde

Sigorta eksperleri hasar tespit çalışmaları için deprem bölgesinde
+
Aa
-

Erdem, yaptığı yazılı açıklamada, sigorta eksperleri camiası olarak, depremde zarar gören tüm vatandaşların yanında olduklarını belirtti.

Geçmişte yaşanan depremlerde de olduğu gibi Kahramanmaraş depreminden zarar gören sigortalıların yaralarını bir nebze olsun sarabilmek, mağduriyetlerin bir an önce giderilmesini sağlamak amacıyla sigorta eksperleri olarak deprem bölgesinde saha çalışmalarına başladıklarını bildiren Erdem şunları kaydetti:

"DASK ve ihtiyari deprem teminatı sunan sivil ya da ticari rizikolara ilişkin tüm sigorta poliçelerindeki hasar tespit çalışmaları için ülkemizin her bölgesinde faaliyet gösteren deprem hasarları konusunda uzman, ilgili branşta ruhsatname sahibi eksperlerimiz bölgeye intikal etti. Lütfen vatandaşlarımız hasar tespit sürecine ilişkin herhangi bir endişeye kapılmasın. Toplumsal dayanışma açısından özel anlam ihtiva etmekte olan deprem hasarlarında, sigorta eksperleri olarak, sigortalılarımızın hasarlarını hızlı, adil ve objektif bir biçimde tespit edip raporlarımızı DASK'a ve ilgili sigorta şirketlerine ileterek vatandaşlarımızın hasar tazminat ödemelerinin ivedilikle yapılması konusunda gereken tüm gayreti hassasiyetle gösteriyoruz. Bu kapsamda, hasar tespit işlemlerine başlanılabilmesi için sigortalılar tarafından öncelikle hasar ihbarının yapılması gerekmektedir."

Zorunlu Deprem Sigortası hasar ihbarının "ALO DASK 125 çağrı merkezi", "www.dask.gov.tr" internet sitesi ve e-devlet üzerinden yapılabildiğini aktaran Erdem, ihtiyari deprem teminatı içeren sivil ve ticari sigortalar için hasar ihbarının ise ilgili sigorta şirketlerine (acente ya da çağrı merkezi kanalıyla) yapılması gerektiğini belirtti.

Erdem, "Levhaya kayıtlı sigorta eksperlerinin iletişim bilgileri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin www.sigorta.org.tr adresli internet sayfasında yer almaktadır. Dileyen vatandaşlarımız hasarına atanmış olan eksper ile bu bilgilerden iletişime geçebilirler. Diğer yandan, sigorta poliçesi kapsamında hasar tespiti için geldiğini ifade eden kişilerden sigorta eksperi kimlik kartlarının ibrazının talep edilmesi olası mağduriyetlerin önlenmesi adına önem arz etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

 

(Kaynak: AA)

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿SGK uzmanı Erdursun EYT'lilere yatacak ilk maaşın tarihini açıkladı
1
﻿SGK uzmanı Erdursun EYT'lilere yatacak ilk maaşın tarihini açıkladı
﻿SGK uzmanı Erdursun EYT'lilere yatacak ilk maaşın tarihini açıkladı
﻿Bahçeli 99’da depremzedelere tuvalete camiye duşa denize gidin diyen bakana nasıl sahip çıkmıştı?
2
﻿Bahçeli 99’da depremzedelere tuvalete camiye duşa denize gidin diyen bakana nasıl sahip çıkmıştı?
﻿Bahçeli 99’da depremzedelere tuvalete camiye duşa denize gidin diyen bakana nasıl sahip çıkmıştı?
﻿Meteoroloji'den yarın için birçok ile kar uyarısı. Bu illerde yaşayanlar dikkat
3
﻿Meteoroloji'den yarın için birçok ile kar uyarısı. Bu illerde yaşayanlar dikkat
﻿Meteoroloji'den yarın için birçok ile kar uyarısı. Bu illerde yaşayanlar dikkat
﻿Dilan Çıtak Diyanetin 'Evlatlık Fetvası'nı duyunca çıldırdı
4
﻿Dilan Çıtak Diyanetin 'Evlatlık Fetvası'nı duyunca çıldırdı
﻿Dilan Çıtak Diyanetin 'Evlatlık Fetvası'nı duyunca çıldırdı
﻿Ligden çekilen Hatayspor'un golcüsü El Kaabi'nin yeni takımı belli oldu
5
﻿Ligden çekilen Hatayspor'un golcüsü El Kaabi'nin yeni takımı belli oldu
﻿Ligden çekilen Hatayspor'un golcüsü El Kaabi'nin yeni takımı belli oldu
﻿Validen acı itiraf: Açıklanan rakamlardan 5 kat daha kötü
6
﻿Validen acı itiraf: Açıklanan rakamlardan 5 kat daha kötü
﻿Validen acı itiraf: Açıklanan rakamlardan 5 kat daha kötü
﻿Kılıçdaroğlu'ndan YÖK ve iktidara çok sert çıkış: Nasıl tehdit ettiğinizi biliyorum
7
﻿Kılıçdaroğlu'ndan YÖK ve iktidara çok sert çıkış: Nasıl tehdit ettiğinizi biliyorum
﻿Kılıçdaroğlu'ndan YÖK ve iktidara çok sert çıkış: Nasıl tehdit ettiğinizi biliyorum
﻿Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü’den deprem bölgesi için kritik toz uyarısı
﻿Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü’den deprem bölgesi için kritik toz uyarısı
﻿Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü’den deprem bölgesi için kritik toz uyarısı
﻿Beşiktaş'ta Ghezzal sevinci. Sahalara dönüyor
﻿Beşiktaş'ta Ghezzal sevinci. Sahalara dönüyor
﻿Beşiktaş'ta Ghezzal sevinci. Sahalara dönüyor
﻿Allah kimseye böyle acı yaşatmasın! Rehberindeki 100 kişi depremde öldü
﻿Allah kimseye böyle acı yaşatmasın! Rehberindeki 100 kişi depremde öldü
﻿Allah kimseye böyle acı yaşatmasın! Rehberindeki 100 kişi depremde öldü
﻿Kevin Love Miami Heat'e gidiyor
﻿Kevin Love Miami Heat'e gidiyor
﻿Kevin Love Miami Heat'e gidiyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.