Bakan olduğundan beri söyledikleri doğru çıkmayan Nebati: Sen kim oluyorsun da Hazine Bakanını hor göreceksin

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati seçim bölgesi Mersin’de Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu’na yüklendi. Bakan olduğundan beri hiçbir söylediği doğru çıkmayan Nebati, Kılıçdaroğlu’nun İngiltere’de yatırımcılarla yaptığı toplantılarla ilgili konuşurken "Sen kim oluyorsun da Hazine Bakanını hor göreceksin" dedi.

Bakan Nebati’nin sözleri şöyle:

"Diplomalı ama bu diplomanın sahibi milli, bu diplomanın sahibinin kıblesi Mekke, bu diplomalı Hazine ve Maliye Bakanının kıblegahı Kudüs, bu diplomanın sahibi baktığı yer dünyanın merkezi olan İstanbul’dan Mekke’ye Kudüs’e Arakan’a Suriye’deki kardeşlerine bakan, Türkiye’deki tüm vatandaşları eşit gören, hayat boyunca ötekileştirmeyen Hazine ve Maliye Bakanı. Sen kimsin ya! Beni İngiliz vatandaşı bir maliyeci ile karşılaştıracaksın, sen kim oluyorsun da Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanını hor göreceksin! Hadi oradan. Utanmadan sıkılmadan Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanını İngiliz pasaportlu bir adamla eşleştiriyorsun. Öyle ki o toplantıya davet edecek gücü bulamıyor. Çünkü efendileri ona diyor ki; Amerika'da oturuyor, video konferansla emirleri ve talimatları veriyor. Biz de diyoruz ki; tek vatan, tek bayrak, tek devlet, tek millet ve iriyiz, diriyiz hep beraber Türkiye diyoruz. Sen kiminle uğraştığını bilmiyorsun şu gördüğün adam Recep Tayyip Erdoğan’la 30 yıldır aynı yolda yürüyor. Sen ne biliyorsun bu ülkenin başkanı, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımızı benim yol arkadaşıyım yol. Bu gurur bize yeter. Bunlar var ya bunların hayatı ötekileştirmeyle geçer, bunların hayatları fırsat bulduklarında başörtüyle uğraşmakta geçer. Bakın cami açılışına gitmeye başlamışlar, siz değil miydiniz; 'Ayasoyfa’yı açtırmayacağız.' Siz değil miydiniz? Taksim’de cami yaptırmayacağız, diyenler. Bari dürüst olun. Camiye gitmeyi bilmiyorsan, gitmeyi bilmiyorum desene, caminin adabına uy adabına uy.”